Bruce Springsteen, soul ante el peligro (de sequía)

Bruce Springsteen vuelve, tras Letter to You, a poner en marcha su factoría discográfica con un homenaje al soul. El Boss, con 73 años recién cumplidos, tira de la fértil tradición de la música negra de su país para componer Only the Strong Survive, título que da nombre al nuevo álbum pero también a un tema compuesto por Jerry Butler en 1968 y encumbrado por Elvis Presley. Sorprende cómo una misma canción puede tener tantos matices en tres voces diferentes. “Oye, tienes que ser fuerte/ Tienes que aguantar/ No te rindas, no/ Solo los fuertes sobreviven”. No parece una casualidad que el de New Jersey haya elegido este tema para dar nombre e inocular fuerza al nuevo álbum.

Pese a conservar las secciones clásicas del soul (los viento de la mítica E Street Band y unos coros formados por Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King, Fronzi Thornton y Dennis Collins), Springsteen no puede evitar llevarse los temas a su terreno. Su voz rockera nos traslada a los viejos tiempos de The River y Greetings From Asbury Park. Una de las piezas más representativas es Do I Love You (Indeed I Do), canción creada originalmente por Frank Wilson para Mowtown en 1965 que le ha servido para propiciar uno de sus más sonados anticipos.

Puede que algunos de estos cortes aparezcan en su próxima aparición en España, en el Estado Olímpico de Barcelona el 28 y 30 de abril de 2023, conciertos con los que volverá a comprobar la alta estima que se le tiene por estos pagos. Springsteen, como todo el mundo sabe, no es cicatero en sus conciertos, por lo que dejará una fiel visión de sus inquietudes actuales. La citada Motown, Stax y los míticos apellidos Gamble y Huff son el particular monumento a los sellos del soul y del R&B que, de paso, incorpora Only the Strong Survive, que sale al mercado este viernes, 11.

Springsteen ha contado para la producción del nuevo disco con Ron Aniello, su ingeniero de cabecera, con la voz de Sam Moore y con la ayuda de Rob Mathes

El creador de Born to Run nos debe una explicación de por qué ha elegido estos temas y no otros pero escuchando el monumental Any Other Way, de Jackie Shane, o I Forgot to Be Your Lover, de William Bell, sospechamos claves ocultas que delatan momentos y situaciones personales del gran jefe del rock. “¿Te he dicho últimamente que te quiero?/ Bueno, si no lo hice, lo siento/ ¿Te alcanzo y te sostengo en mis brazos amorosos?/ ¡Oh! ¿Cuándo me necesitabas?”

Springsteen ha contado para la producción de este Only the Strong Survive con Ron Aniello, ingeniero de cabecera de Springsteen con el que ha grabado, entre otros, High Hopes (2014), con la voz de Sam Moore y con la ayuda de Rob Mathes en la composición y dirección de los arreglos orquestales. También hay ecos lejanos de Nebraska.

No conviene olvidar en la nueva entrega de Springsteen 7 Rooms of Gloom, de los pioneros Four Tops, What Becames of the Brokenhearted, de Jimmy Ruffin, Someday We'll Be Together, de las inconmesurables Supremes, y Don’t Play That Song, tema compuesto por Ahmet Ertegun y Betty Nelson que interpretarían Ben E. King en 1962 y la genial Aretha Franklin en 1970. “No toques esa canción para mí/ Trae recuerdos/ Los días que una vez conocí/ Los días que pasé contigo”.

El homenaje incluye guiños, además, a The Temptations, The Commodores, Grant Green, Dobie Gray, Tyrone Davis, The Funk Brothers, y Chuck Jackson, entre otros muchos. Only the Strong Survive se convierte así en un nuevo capricho discográfico del Boss. Vendrán más versiones y nos harán más libres pero entre cover y cover seguro que encuentra tiempo en su rancho para cuajar un nuevo álbum de estudio con temas propios. Esperamos pacientemente.

