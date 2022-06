10 ensayos en la Feria del Libro por el regreso a un futuro mejor

Tras el impacto de la pandemia, el ensayo ha experimentado un notable aumento de novedades que aborda sus consecuencias, del mal dormir a la necesidad de buscar alternativas.

Flores en la basura

Violeta Serrano

Ariel

Los Sex Pistols cantaban que no había futuro y poco después Margaret Thatcher aseguraba que “no hay alternativa”. Luego vinieron los años del Terrorismo Global, la Gran Recesión y una pandemia que terminaron por nublar el horizonte a varias generaciones. De ahí ese lamento tan común que afirma que “viviremos peor que nuestros padres”. Reconociendo la gravedad de la situación y el momento para una generación, Violeta Serrano utiliza su propia experiencia de desarraigo y desesperanza para lanzar un potente mensaje: si hay un futuro ocluido, busquemos otro. Una reflexión lúcida, en primera persona, que nos ayuda a desechar inercias en nuestros pensamientos y en nuestro concepto de vida buena.

Máquinas filosóficas

Dardo Scavino

Anagrama

La relación entre máquina y ser humano es tan vieja como la historia misma, y también lo es la historia de los miedos del ser humano ante la máquina. Una desconfianza que no nació con los algoritmos y la Inteligencia Artificial, aunque quizá ahora sea cuando esa relación se percibe como más amenazante: para el empleo, para el ocio, para el sentido general de la propia vida. A repasar esa historia dedica este filósofo argentino un ensayo erudito y ágil, que funciona también como un resumen de la historia del pensamiento, desde Aristóteles a Byung-Chul Han, pasando por Descartes, Kant o Marx. Un libro que nos enseña que no somos los primeros en padecer la angustia por la ampliación de los dominios de la máquina, y que tampoco seremos los últimos.

El mal dormir

David Jiménez Torres

Libros del Asteroide

El mal dormir se alzó con el Primer Premio de Ensayo de Libros del Asteroide y desde entonces ha dado que hablar, además de por su calidad, por haber tocado una tecla que ha resonado en muchos maldurmientes. El autor se convierte en su principal objetivo de experimentación y estudio, repasa la historia del mal dormir, se pregunta cómo hemos dormido a lo largo de la historia y qué remedios se han utilizado para intentar descansar. Intenta aplicárselos, pero pocos funcionan, como si la condición de maldurmiente fuera una condena que condiciona la vida en una realidad moldeada por y para los biendurmientes.

Futurofobia

Héctor García Barnés

Plaza & Janés

Héctor García Barnés es uno de los periodistas que de forma más sagaz y divertida ha tratado el malestar generacional, esa falta de horizontes y el presente continuo al que nos aboca. Desde su columna de El Confidencial ha ido levantando una mirada propia que ahora amplía y cohesiona en este estupendo libro, mezcla de crónica generacional y cuaderno de ensayista libre y atento. La futurofobia es no solo la imposibilidad de ver ese futuro al que aspirar, sino también ver uno que está dominado por visiones apocalípticas o distópicas. Un ánimo social y generacional que condiciona los comportamientos, el ocio, la forma de trabajar, de relacionarnos entre nosotros y con otras generaciones. No es, en cambio, un libro pesimista, cuando llama a construir nuevos horizontes desde el convencimiento de que la vía previa, la prometida, no tiene salida.

Pensar en sistemas

Donella Meadows

Capitán Swing

Escrito a comienzos de los 90 y publicado póstumamente (Meadows murió en 2001), Capitán Swing rescata un libro que tuvo un impacto considerable. Meadows había publicado en 1972 Los límites del crecimiento y el tiempo no ha hecho más que darle la razón. Según el pensamiento sistémico de la autora, los mayores retos del planeta –empezando por la degradación ambiental, terminando por la guerra y pasando por la desigualdad– son fallos del sistema ante los que no cabe oponer soluciones aisladas. Se trata de ver cómo se interconectan los puntos y de comprender las causas que provocan efectos persistentes. Un libro para pensar sobre cómo pensamos.

Otras recomendaciones de El Cultural El peligro de estar cuerda Rosa Montero

Seix Barral Entre la autobiografía y la investigación, Rosa Montero indaga en este ensayo en las fronteras de la locura y la creatividad. La escritora comparte su propia experiencia, los ataques de pánico que sufrió en su juventud y su concepción de esa realidad poco fiable que a veces la atormenta, mientras indaga en la vida de otros artistas que, como ella, llegaron a dudar de su propia razón. Futuro, ¿qué futuro? Santiago Niño-Becerra

Ariel El controvertido economista traza en este libro un diagnóstico demoledor: tras la pandemia y el colapso del capitalismo, el mundo podría verse abocado a un nuevo feudalismo en el que un grupo de oligopolios internacionales dictarán el devenir de los ciudadanos. Este nuevo orden internacional, marcado por la alianza chino-rusa y el declive de Europa, podría ser nuestro porvenir. Cervantes Santiago Muñoz Machado

Crítica Más de cuatro siglos después de la publicación de El Quijote, son numerosísimos los enigmas que aún rodean a su creador, Miguel de Cervantes. A resolverlos dedica este completo volumen el director de la Real Academia, que sitúa en su contexto al escritor, del que explica cómo tenía un pie en una España medieval que se resistía a desaparecer y el otro en la imperial que se asomaba a su declive. Una historia curiosa del sexo Kate Lister

Capitán Swing Descrita como una “guía ilustrada de la extraña historia del sexo humano en todas sus formas”, este volumen analiza la evolución de las actitudes hacia el sexo, deteniéndose en cuestiones como el género, la vergüenza sexual, la belleza o las ideas que hay detrás de la regulación del deseo, con un afán didáctico exento de prejuicios y de intención de escandalizar a nadie. Identidad y amistad Emilio Lledó

Taurus Tras diez años de trabajo ve al fin la luz este luminoso ensayo en torno a la amistad y la identidad. El filósofo indaga además en algunas controvertidas palabras (ética, democracia, libertad o justicia) que conforman el espacio por el que camina la sociedad occidental desde la Grecia clásica a nuestros días, deteniéndose en la relación entre la identidad y la polis, los prejuicios y la intimidad.

