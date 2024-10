'Meanwhile', lo nuevo de Eric Clapton: amor, negacionismo pandémico y rock and roll

La palabra “leyenda”, tan manoseada al hablar de viejas glorias del rock, está plenamente justificada en el caso de Eric Clapton, un excelso guitarrista, además de solvente cantante y compositor, que forma parte por partida triple del Salón de la Fama del Rock and Roll: como miembro de The Yardbirds y de Cream, así como por su carrera en solitario.

Los músicos famosos tienen un gran poder de influencia en la opinión pública (véase Taylor Swift y su apoyo a Kamala Harris), aunque a veces emplean ese púlpito para causas cuestionables. En el caso de Eric Clapton, durante la pandemia dio la matraca con consignas antivacunas, criticó duramente unas medidas gubernamentales que han salvado millones de vidas y clamaba por la libertad individual. El hecho de que la vacuna contra el Covid le provocara una mala reacción tampoco ayudó precisamente a cambiar su punto de vista.

Clapton encontró la horma de su zapato en otra estrella veterana: Van Morrison, que también se había mostrado crítico con la gestión de la pandemia. Junto al León de Belfast, Clapton grabó y publicó Stand and Deliver, The Rebels y This Has Gotta Stop entre 2020 y 2021.

Las tres aparecen ahora en el nuevo disco de Eric Clapton, Meanwhile, que incluye ocho canciones publicadas como sencillos en los últimos años y otras seis inéditas. Se trata de su primer larga duración desde 2018, cuando publicó el navideño Happy Xmas.

El nuevo álbum, que cuenta con una producción impecable, fusiona el blues y el rock característicos de Clapton con elegantes baladas pop y pinceladas de otros esilos. Este viernes ve la luz en formato digital y el próximo 24 de enero saldrá a la venta en CD y vinilo.

Musicalmente, esas tres canciones de tema pandémico son incontestables. En cuanto a las letras, estas son lo suficientemente genéricas como para ignorar a qué se refieren exactamente. En Stand and Deliver, un extraordinario blues escrito por Morrison, te preguntan si quieres ser “un hombre libre o un esclavo”, y se alzan contra los confinamientos y la suspensión de los espectáculos públicos aunque no los mencionen directamente: “I don’t wanna be a pauper, and I don’t wanna be a prince. I just wanna do my job playing the blues for my friends” (“No quiero ser un pobre ni quiero ser un príncipe, solo quiero hacer mi trabajo tocando el blues para mis amigos”). Y suben la apuesta del negacionismo al cantar “les dejas meterte el miedo, pero ni una palabra que has oído es verdad”.

En The Rebels —un rock and roll tan contagioso como el coronavirus— se preguntan “adónde se han ido todos los rebeldes” y This Has Gotta Stop es otra crítica directa hacia las restricciones anti-Covid y el exceso de control gubernamental.

Por otra parte, en Pompous Fool (Tonto pretencioso) Eric Clapton critica a una figura de poder que considera arrogante o despectiva. Aunque no menciona explícitamente a quién se dirige, en el videoclip queda claro que se refiere a Boris Johnson, que aún ostentaba el cargo de primer ministro británico cuando publicó la canción y fue el encargado de gestionar la pandemia en el Reino Unido.

Carátula de 'Meanwhile', el nuevo disco de Eric Clapton

En el apartado de colaboraciones destaca también la de Jeff Beck en Moon River, una de sus últimas grabaciones antes de morir en 2023. Ya en 2010 los dos tocaron en Londres, en una gira conjunta, esta versión de la famosa canción escrita por Henry Mancini y Johnny Mercer en 1961, conocida por ser interpretada por Audrey Hepburn en la película Breakfast at Tiffany's (Desayuno con diamantes).

En 2022, Clapton la grabó con el productor Simon Climie. Después de mezclarla, recordó aquella mágica colaboración y se la envió a Beck. Este le devolvió su parte grabada, con un espectacular solo de guitarra. Tras la muerte de Beck, Clapton decidió editarla y lanzarla como sencillo en mayo de 2023, antes de incluirla en el álbum que sale ahora a la venta. El resultado es una versión respetuosa con la original, que mantiene su atmósfera nostálgica añadiéndole el protagonismo de las guitarras.

Hay otro par de versiones de clásicos: Always on My Mind, junto al músico de country Bradley Walker, un homenaje por el 90 cumpleaños de Willie Nelson, que grabó una de las versiones más icónicas de la canción (que también grabaron Elvis Presley, Brenda Lee o Pet Shop Boys); y Sam Hall, la canción tradicional de folk de la que Johnny Cash hizo una famosa interpretación.

Clapton se rodea también de colaboradores en la delicada How Could We Know, grabada con Judith Hill, Simon Climie y Daniel Santiago.

De las seis canciones inéditas hasta ahora, Clapton adelantó hace unos días One Woman, una canción de estilo reggae con una bella melodía, en la que se muestra vulnerable y confiesa que, a lo largo de su vida amorosa, ha aprendido de sí mismo que necesita “una mujer a la que agarrarse, en lo bueno y en lo malo”.

Clapton ha estado girando en las últimas semanas por Lationamérica y en los próximos días dará una serie de conciertos en distintos lugares de California. Además, el 29 de noviembre verá la luz un disco en directo y una película de la edición de 2023 del Crossroads Guitar Festival, el festival dedicado a las seis cuerdas del que es anfitrión en California. El año pasado celebró en el Crypto.com Arena de Los Ángeles su séptima edición después de cuatro años de parón y contó con actuaciones de artistas como Shreyl Crow, John Mayer, John McLaughlin y Joe Bonamassa, entre otros, además del propio Clapton.