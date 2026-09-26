Muere a los 81 años Eduardo Rodríguez Rodway, último superviviente de Triana

Eduardo Rodríguez Rodway, guitarrista y miembro fundador de Triana, ha fallecido este sábado a los 81 años en el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz), según ha comunicado su familia.



Con su muerte desaparece el último superviviente de la formación original del mítico grupo sevillano, considerado uno de los principales referentes del rock andaluz.



"Hoy, 26 de septiembre de 2026, ha fallecido en el Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, Eduardo Rodríguez Rodway, miembro fundador y guitarrista del grupo Triana", ha informado su familia en redes sociales, y ha expresado su agradecimiento por "las muestras de aprecio y cariño" recibidas a lo largo de su carrera musical y en estos momentos.

Rodríguez Rodway formó Triana en 1974 junto a Jesús de la Rosa y Juan José Palacios, 'Tele', con quienes desarrolló una propuesta que fusionaba el rock progresivo con elementos del flamenco y la música andaluza. El grupo se convirtió en una de las bandas fundamentales de la música española durante los años de la Transición.



Triana publicó seis discos entre 1975 y 1983, desde 'El patio', considerado uno de sus trabajos más influyentes, hasta 'Llegó el día'. Entre sus canciones más conocidas figuran 'Abre la puerta', 'En el lago', 'Rumor', 'Tu frialdad' y 'Una noche de amor desesperada', temas que contribuyeron a convertir al grupo en uno de los grandes referentes del denominado rock andaluz.



La historia de la formación original quedó marcada por la muerte de Jesús de la Rosa en 1983, en un accidente de tráfico. Dos décadas después, en 2002, falleció Juan José Palacios, 'Tele', dejando a Rodríguez Rodway como el único superviviente de aquella formación que había comenzado su trayectoria en Sevilla a mediados de los años setenta.

Tras la desaparición de Triana, Rodríguez Rodway continuó vinculado a la música y desarrolló también una carrera en solitario. El guitarrista mantuvo durante las últimas décadas una estrecha relación con el legado de la banda y participó en diferentes iniciativas destinadas a preservar la memoria del grupo y de sus integrantes.



La familia ha señalado que la muerte de Rodríguez Rodway deja "un tremendo vacío artístico y emocional" y ha recordado que era "el último del mítico grupo musical sevillano en dejarnos".