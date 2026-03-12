Morrissey suspende su concierto en Valencia porque "el ruido" de las Fallas le impidió dormir

Morrissey ha anunciado que no podrá ofrecer el concierto programado para esta noche en Valencia, el primero de los tres que iba a dar en España dentro de su gira europea, por falta de sueño y "debido al ruido" en la capital valenciana, que se prepara ya para celebrar sus Fallas.

En un comunicado colgado en su página web, el exlíder de The Smiths de 66 años señala que llegó a Valencia —que a partir de este fin de semana celebra sus días grandes de Fallas— desde Milán en coche "pero no ha podido descansar allí debido al ruido". "El espectáculo no se cancela. Las circunstancias lo hacen imposible", concluye el escueto comunicado.

De momento está previsto que el cantante británico presente su nuevo disco, Make-up is a Lie, en España este sábado 14 en Zaragoza y el 16 en Sevilla. Una gira europea a la que, en redes, se refieren como The Cancelation Tour, ya que el cantante anula más conciertos de los que hace. No es exageración, Morrissey cosecha más de 350 cancelaciones en toda su carrera.

La última vez que dejó tirado al público español fue en junio de 2025, en las madrileñas Noches del Botánico, por una sinusitis aguda comunicada a 24 horas del concierto.

Meses después canceló también toda su gira latinoamericana alegando "agotamiento extremo", y arrancó 2026 anulando y posponiendo sus primeros shows en California por "una reacción adversa a un medicamento".