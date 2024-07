Muere a los 71 años el cantante Pino D'Angiò, el hombre que sedujo a toda Europa con 'Ma quale idea'

El cantante italiano Pino D'Angiò, seudónimo de Giuseppe Chierchia (Pompeya, 1952), ha muerto este sábado a los 71 años, según ha informado su familia. Con su imagen de seductor, con traje blanco o cazadora marrón y casi siempre con un cigarrillo en la mano, fue una de las grandes figuras del italodisco y el autor e intérprete del éxito Ma quale idea, con el que triunfó en 1981, vendiendo dos millones y medio de copias.

La canción alcanzó el número 1 en Italia, Francia, Alemania, Argentina, Bélgica y Reino Unido. En España lo hizo gracias a la versión en español que grabó el propio D'Angiò, titulada Qué idea. Aquella canción fue el primer tema de rap con base funk compuesto en Europa, aunque nada tenía que ver con la cultura hip hop recién nacida por entonces en los suburbios de Nueva York.

Sobre la base musical de Ma quale idea, Pino D'Angiò deslizaba su voz sensual, casi gutural, fardando de haber conquistado a una chica en la pista de baile con maniobras algo invasivas que hoy sin duda serían motivo de cancelación. "Fred Astaire a nuestro lado era estático y parado", fanfarroneaba el cantante

Siempre se ha dicho que la canción se construyó copiando la suculenta línea de bajo funky del Ain't no stopping us now, de McFadden & Whitehead, a la que se añadieron arreglos de Enrico Intra. No obstante, en una entrevista del pasado mes de septiembre en la revista italiana Rockol, lo desmentía: "Si tomas las dos canciones y transcribes las notas del riff en una partituar, ¿sabes cuántas de ellas coinciden? Tres", y explicaba que lo inventó junto con el bajista Stefano Cerri, tarareando la melodía.

Sea como fuere, aquel bajo poderoso ha influido a muchos músicos posteriores, y en 1999 el dúo australiano de música dance Madison Avenue sampleó su melodía en la canción "Don't Call Me Baby", que tuvo mucho éxito en el año 2000.

Ma quale idea era la canción que cerraba su disco de debut, ...Balla! (1980), que también contenía otra de sus canciones más conocidas hasta hoy, Okay Okay, muy similar a la anterior: base de estilo disco y el cantante rapeando sobre mujeres y sobre sus técnicas de cortejo.

Entre sus canciones más conocidas también figuran "Un concerto da Strapazzo", "Fammi un panino" y "Genoveffa". También compuso canciones para otros artistas, como "Ma chi è quello lì" para Mina.

En sus últimos años de vida, D'Angiò sufrió numerosos problemas de salud, incluyendo cáncer de garganta, cáncer de pulmón y un infarto. Siguió en activo, publicando discos hasta hace poco y su última actuación en público fue en el popular festival de San Remo, donde presentó una nueva versión de su canción más famosa junto a la banda Bnkr44.