Ocho hijos, nuevo disco y un anuncio de boda: así llega Mick Jagger a los 80 años

Ya se han bajado de las tablas unos cuantos: Eric Burdon, Jimmy Page o Ray Davies, entre otros coetáneos y líderes de bandas míticas como The Animals o The Kinks. También han perecido otros tantos, de forma natural o accidental: miren a Janis Joplin, Jimmy Hendrix o John Lennon. Pero él sigue ahí: usando las redes sociales como un adolescente para retratarse en las calles de una ciudad o viendo partidos de rugby, disfrutando de un nuevo noviazgo o meneándose en el escenario mientras muestra su simpatía por el demonio, con quien parece haber hecho un pacto.

Sir Mick Jagger ha cumplido este miércoles, 26 de julio, 80 años de vida. Y lo hace, ya avisábamos, por todo lo alto: mantiene su actividad musical con The Rolling Stones, con quien va a sacar un disco con canciones nuevas en otoño, cuida de sus ocho hijos y tiene a la vista, según han desvelado en la prensa rosa, un nuevo matrimonio con Melanie Mamrick, de 36 años: sería la tercera vez que formaliza una relación, aunque haya habido muchas más amantes en su vida. En total, el cantante británico tiene ocho hijos de cinco mujeres diferentes.

Nacido en la localidad inglesa de Kent en 1943, Jagger empezó en la década de los sesenta con The Rolling Stones. Su nombre fue ensanchándose mientras otras bandas como The Beatles o Sex Pistols colonizaban a la vez las islas en territorios más próximos al pop o el punk, respectivamente. Los del labio deslenguado impusieron su leyenda con temas como Under my Thumb, Brown Sugar o (I can't get no) Satisfaction.

It’s a special day today! Join us in wishing @mickjagger a very happy 80th birthday!! 🎉 🎉🎉 Keep on rockin’ Mick! 🎸🎤🎸 pic.twitter.com/DU7LOfy6Gs — The Rolling Stones (@RollingStones) July 26, 2023

The Rolling Stones iban asaltando el podio de los clásicos cada año. Junto a su escudero Keith Richards y otros miembros fundamentales que han ido pasando o quedándose en la banda, como Brian Jones, Charlie Watts o el infatigable Ronnie Wood, adquirían una categoría más allá de lo musical: el grupo ya es una enseña del rock, un nombre que trasciende los escenarios para convertirse en souvenir.

A los premios y distinciones obtenidas a lo largo de su carrera, como la de Caballero del Imperio Británico, se le suman los escándalos por sus adicciones o romances. La heroína, la cocaína, el LSD y otro tipo de estupefacientes han cabalgado por su cuerpo y le han traído ciertos reveses, como ser encarcelado o comprar una enorme mansión en el condado inglés de Hampshire colocado de ácido.

Las cuitas conyugales merecen un capítulo aparte. A sus esposas y múltiples affaires (que van desde líderes de otras bandas a miembros de la realeza) se le añade un episodio con David Bowie, con quien supuestamente compartió sábanas y a quien despojó de su esposa, Angela Barnett, a la que dedicó la mítica Angie y quien les pilló desnudos en más de una ocasión.

Inmensa fortuna para su prole

Continuaron sus peldaños en el altar con Bianca Jagger y Jerry Hall, aparte de otros nombres propios que le marcaron como L'Wren Scott, modelo y diseñadora que vistió a Michelle Obama y Madonna, o Masha Hunt y Luciana Giménez, aparte de su actual pareja, Melanie Mamrick. Con cinco de ellas tuvo ocho hijos, que ya tienen entre seis y 51 años. Para mantener a toda esa prole le sobra su inmensa fortuna. Según el último listado de la revista Forbes, el cantante posee una riqueza personal de algo más de 450 millones de euros.

De esta forma llega a los 80 años. Todavía preguntándose cómo lo ha logrado con todo lo que se ha metido, con polémicas a sus espaldas sepultadas entre éxitos y por rumores sin aclarar como que acude regularmente a Suiza a una elitista clínica para que le depuren la sangre. Cierto o no: parece funcionar, celebra ocho décadas de existencia de una generación que va despidiéndose, auqnue este lunes aún le feliciten colegas como Paul McCartney, Bob Dylan o Rod Steward.

