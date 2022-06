Los Rolling Stones desatan la euforia en el Wanda porque saben, porque quieren y porque pueden

No hay nada igual. No se molesten en buscarlo. Los Rolling Stones volvieron a hacerlo. Esta vez con un Wanda Metropolitano hasta la bandera y con 54.000 personas entregados a la causa de la banda británica. Empezaron a las 22.15 con Street Fighting Man, un tema que en algunas de sus estrofas bien podría evocarse la figura del batería Charlie Watts, fallecido el pasado año. Para él fueron las primeras imágenes que salieron de las dos pantallas que proyectaban el espectáculo.

Mick Jagger (78) salió tocado con una cazadora roja mientras que Keith Richards (78) destacó por un gorro de lana. Ronnie Wood (ya 75), al que le cantaron el cumpleaños feliz en medio de una tormenta de confeti, se arrgló con una chaqueta brillante con bordados de colores. Mucho abrigo para una noche que, según marcaba la estación meteorológica de Canillejas, marcaba 23 grados. Y más que iba a subir sobre un escenario no tan pirotécnico como en otras ocasiones pero en el que no faltaron las rampas a derecha e izquierda y el pasillo terminado en plataforma para que Jagger pudiese poner a prueba su forma física y su comunión con el público. El foso, no aptos para locos ni catapultas.

No tardaron en aparecer temas como Sad, Sad, Sad, 19th Nervous Breakdown, Tumbling Dice, Out of Time y Beast of Burden (la canción elegida por el público). Tras varios homenajes a sus sesenta años de carrera (Sixty se llama la gira), bien documentados en las pantallas, llegó la hora del blues, la hora del aquelarre. Se estaba preparando el rito fáustico, la invocación, el rock abrasivo y profundo con aroma a Delta, a encrucijada. Subirían los decibelios para dar paso a todo el combo y, dios, apareció el diablo del rock.

Camino de las doce de la noche se desató la tormenta del gran repertorio. Start Me Up ("tú nunca, nunca te detengas", dice uno de sus versos). Y no lo hicieron, porque Wood puso a prueba las cuerdas de su guitarra al tiempo que Jagger seguía "encendiendo la noche". Apareció Sympathy For The Devil a las doce en punto. Y no podemos decir que no lo esperábamos. No podía ser otra hora. Escenario y pantallas, a rojo. El sonido era ya tan limpio como el cielo de Madrid, que se filtraba, en círculo dantesco, por el invisible techo del Wanda.

Traca final con Jumpin' Jack Flash ("Fui criado por una bruja desdentada"). Ahora es Keith Richards el que pide pista y la utiliza para romper la distancia con el público. Y cuando pasan doce minutos de la media noche se paraliza la velada y entramos en el único bis del concierto, momento que Jagger aprovecha para sacar a bailar a una de las integrantes del coro. Poco tardará en sonar el riff más famoso de la historia, el de Satisfaction, que ejecuta Keith Richards como si no le quedar otra cosa que hacer en el mundo. Delirio del respetable y cierre. Los Rolling cierran su círculo y abren gira europea en Madrid. En el Wanda Metropolitano. Siguiente parada, Múnich el domingo que viene.

