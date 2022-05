Rolling Stones, el Wanda ya huele a azufre

Sus Satánicas Majestades están a punto de escribir una nueva página en la historia del rock. Cada gira de los Rolling Stones bate por, sí misma, todos los récords imaginables, por lo que sus fans ya han desterrado definitivamente esa frase, un tanto ceniza, que todo hay que decirlo, de “podría ser la última”.

Solo había que ver las caras de Mick Jagger (78), Ronnie Wood (74) y Keith Richards (78) al aterrizar en Madrid el pasado jueves, donde arrancarán su gira europea Sixty este 1 de junio en el Wanda Metropolitano, para comprobar que su desafío va en serio, que en cada concierto, en cada encrucijada, renuevan su pacto con el diablo, con el público, con el rock. Con la música.

Mientras los 'riffs' de Keith Richards, la voz canalla de Mick Jagger y las firmes cuerdas de Ronnie Wood sigan sobre el escenario la identidad del grupo parece asegurada

Sobre el ritual flotará la memoria del Charlie Watts, batería y ancla de la formación británica fallecido en el mes de agosto del pasado año, que será sustituido por el virtuosismo de Steve Jordan (Nueva York, 1957), amigo y viejo conocido de Sus Majestades por colaboraciones en discos como Dirty Work (1986). Sin Watts ya nada será lo mismo (un guiño a los agoreros) pero mientras los riffs de Richards, la voz canalla de Jagger y las firmes cuerdas de Wood sigan sobre el escenario la inmortalidad, la fuerza y la identidad del grupo parece asegurada.

Todo por Muddy Waters

A Watts estará dedicado Sixty, el nombre de esta nueva cita con la línea blanca que recuerda las seis décadas a las que ha sobrevivido la formación, cuando Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman y el malogrado Charlie Watts pusieron a rodar, en 1962, y, tras múltiples carambolas, los Rolling Stones que saldrían del blues humeante de Muddy Waters, al que dieron el reconocimiento artístico y humano que entonces se le negaba en su país, Estados Unidos.

Preparados, pues, para dejarnos arrastrar por las sorpresas de un nuevo macroespectáculo (si quisiéramos exagerar diríamos que el mayor del mundo). Pero los Rolling Stones no vienen de un balneario. Acaban de poner fin a No Filter Tour, gira estadounidense con la que han promocionado Blue & Lonesome, monumento al blues tradicional que ha sido base y guía de sus composiciones. Sixty trae nueva imagen de su legendaria lengua (rediseñada por Mark Norton sobre la insolente y descarada de John Pasche) y una nueva exhibición técnica que incluye un escenario para las carreras de Jagger y una iluminación para que puedan contemplarlos desde la Estación Espacial Internacional.

Gimme Shelter, Paint It Black, Jumpling Jack Flash, Tumbling Dice, Satisfation y Start Me Up serán algunos temas (Brown Sugar ha sido eliminado del repertorio fulminado por la corrección política) que no faltarán en la setlist de la gira europea, que dará el pistoletazo de salida en Madrid teloneados por Sidonie (banda indie barcelonesa liderada por Marc Ros) y Javier Vargas junto a John Byron Jagger (sobrino del incombustible front man) con el que ha grabado Move On.

Madrid eléctrico

Sixty, que recalará en 13 localidades europeas (entre ellas Liverpool y Londres), no es la primera gira que ha puesto patas arriba nuestro país. En total, la contabilidad oficial señala 22 conciertos desde que vinieron por primera vez el 11 de junio 1976, pionera aparición en la Monumental de Barcelona realizada gracias al prodigioso oltafo y la tenacidad del promotor Gay Mercader con el que estuvo a punto de arruinarse. Histórico sin duda, aunque si hablamos de una actuación legendaria tenemos que recordar la de 1982 en el Vicente Calderón de Madrid, tormentosa, eléctrica y extática cita en la que, como no podía ser de otra manera, todo el mundo estuvo y de la se cumplen 40 años este 7 de julio.

Mientras llega el concierto, los más incondicionales pueden ir repasando el reciente Live At The El Mocambo, en el que Universal recoge las apariciones “secretas” de marzo de 1977 en el club de Toronto con grabaciones desconocidas (entre las que se incluyen temas como Tumbling Dice y Hot Stuff) y Licked Live In NYC, álbum restaurado y remasterizado del concierto que dieron en 2003 en el Madison Square (más actuaciones inéditas en Amsterdam y el documental Tip of the Tongue). Dos buenas ocasiones para repasar temas desconocidos y clásicos que nos ayudarán a comprender cómo ha llegado intacta hasta el Wanda Metropolitano la gran máquina del rock (y de supervivencia) en la que se han convertido los Rolling Stones.

Sigue los temas que te interesan