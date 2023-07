Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, subirá al altar a los 79 años por tercera vez: esta es su prometida de 36

Mick Jagger (79 años), líder de la banda The Rolling Stones, regresa a la vida matrimonial: se casará con una joven 43 años menor que él. Esta es la tercera vez que el cantante dará el 'sí, quiero' frente a un altar.

Ella, que curiosamente es más joven que cuatro de sus hijos, es Melanie Hamrick (36), con quien mantiene una relación desde 2014, y quien dio vida a su octavo hijo, Deveraux (6). Ahora, el rockero y la coreógrafa están prometidos. La noticia se ha extendido tras la publicación de una fotografía de ella en la que aparece con un anillo de compromiso.

La exbailarina conoció a Jagger en uno de sus conciertos y la llama surgió instantáneamente. Ella perteneció durante 15 años hasta 2019 al Metropolitan Ballet Theatre. Varios amigos de Melanie confesaron a The Mirror a principios de mes de julio su compromiso. Una fuente cercana a ella desveló: "Melanie estaba en el American Ballet Theatre y les estaba diciendo a sus amigos que estaba comprometida con Mick. Tenía muy claro que su anillo es un anillo de compromiso y ahora es su prometida. Su familia también sabe que están comprometidos y están emocionados".

Ella misma calificó dicho anillo como "de promesa", reafirmando el bombazo. Esto supone otro hito histórico en la vida del cantante, quien cuenta con una larga lista de romances, dos matrimonios, ocho hijos y cinco nietos.

Romances, matrimonios e hijos

Han sido muchas las celebrities que han sido relacionadas con el británico y han mantenido una relación con él, desde Marianne Faithfull (76) y Anita Pallenberg, hasta Jerry Hall (67), pasando por otros rostros conocidísimos como el de Uma Thurman (53), Madonna (64), la reina del 'rock and roll' y recientemente fallecida, Tina Turner, e incluso el de Carla Bruni (55), ex primera dama de Francia.

El escritor Chris Andersen aseguró en 2014 en su biografía no autorizada de la banda, The Wild LIfe And Mad Genius Of Jagger, que Jagger llegó a acostarse con más de 4.000 mujeres. "Mick Jagger durmió con 4.000 mujeres a lo largo de su vida, y en retrospectiva, creo que es una cifra que se queda corta", decía.

Sin embargo, solo tres se casaron con el artista de Dancing in the street. La primera fue Bianca Pérez-Mora Macias (78), después conocida como Bianca Jagger. Se casaron en 1971 y el 21 de octubre de ese mismo año nació su segundo hijo, Jade Jagger (51). Su primogénita fue Karis Hunt Jagger (52), hija de la actriz Marsha Hunt. En 1979 Bianca y Jagger firmaron los papeles de divorcio.

La segunda llegó en 1990 y fue la actriz Jerry Hall (67). Ambos tuvieron cuatro hijos juntos antes de separarse en 1999: Lizzie (39), James (37), Georgia (31) y Gabriel (25). La relación terminó a raíz de una infidelidad del cantante en 1998 con Luciana Giménez (53), cuando se dio a conocer que estaba embarazada de él. Giménez y Jagger no mantuvieron una relación a largo plazo, pero tuvieron un hijo juntos, Lucas (24).

En 2001 regresó a la vida de pareja de la mano de L'Wren Scott, diseñadora de moda y pareja de Jagger durante más de una década. Su relación comenzó en 2001 y terminó trágicamente en 2014, cuando Scott falleció. Nunca llegaron a casarse.

Fue ese mismo año cuando empezó con su actual novia y futura esposa, Melanie Hamrick. Con ella tuvo a su octavo hijo, Deveraux.

