Macarena García: "Dar voz a Juana de Arco en el teatro es una declaración de intenciones"

¿Qué libro está leyendo?

Conexión, de Kae Tempest (Sexto Piso).

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Este, precisamente, me ha resultado muy inspirador, porque habla de la necesidad de conexión humana, de la importancia de las cosas sencillas y del poder del arte para empatizar con los demás, siendo conscientes de que el mundo está lleno de desigualdad.

Si no hubiera sido actriz, ¿qué habría querido ser?

Psicóloga. Hice primero. Acabaría la carrera y me especializaría en algo relacionado con la infancia.

¿Qué le da el teatro como actriz que no encuentre en el cine o la televisión?

La magia de actuar con el público delante y poder seguir investigando y añadiendo matices a tu personaje en cada función. En el cine haces una pieza del puzle y ya no puedes volver a ella.

Juana de Arco ha dado mucho juego a diversos artistas. ¿Qué aporta esta puesta escena de Marta Pazos?

Es una propuesta muy diferente y arriesgada, visualmente muy potente. Combina el lado místico de Juana de Arco con datos verídicos recogidos de una investigación.

¿Qué lecturas interesantes nos ofrece la obra sobre la posición de la mujer en el mundo?

Darle voz a Juana y que siete mujeres contemos su historia ya es una declaración de intenciones, porque la Historia siempre la han contado los hombres.

¿Cómo describiría el texto de Sergio Martínez Vila, que se ha basado en documentos reales de la época?

A Sergio siempre le ha entusiasmado Juana de Arco. Es un texto lleno de pasión, de poesía y de detalles que surgen de una minuciosa investigación.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

El festival de Woodstock, por lo que tuvo de revolucionario y de comunión de amor. Debió de ser un éxtasis inmenso, aunque no sé si me atrevería...

Una canción que se ponga en bucle estos días.

Look at What I've Done, de Kwamie Liv. Tiene un aura que me eleva, entre sexi y nostálgica.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

Cómo cazar a un monstruo, es imposible dejar de verla.

¿Y cuál es la mejor que ha visto?

Me entusiasma Fleabag. Phoebe Waller-Bridge es una genia, en su momento fue una serie muy original por su inteligencia y su manera de romper la cuarta pared.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en El rayo verde, de Rohmer, y no aguantaría nada en cualquier película bélica.

¿Ha experimentado alguna vez el síndrome de Stendhal?

Sentí algo parecido en Nueva York la primera vez que estuve en Times Square, con su bullicio y todas esas luces. Ver en directo aquel lugar que me resultaba tan familiar por el cine me impactó mucho.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

La presión en cuanto al físico y la estética, algo que padecemos especialmente las mujeres.

Una obra sobrevalorada.

Avatar.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido? Impresiones...

El Museo Cerralbo. Cuando pasas por delante de este palacio del siglo XVII en medio de Madrid no te imaginas lo que contiene. Es un rincón muy curioso lleno de pinturas, libros, piezas arqueológicas y mobiliario de época.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

No. La IA traerá cambios, pero hay cosas irremplazables como juntarnos en una sala a oscuras para ver una película o una obra de teatro. El arte no morirá nunca, pero debemos estar muy atentos y protegerlo.

España es un país...

A rebosar de talento.