Muere Kris Kristofferson, leyenda de la música country y del Hollywood de los 70

Kris Kristofferson, leyenda de la música country y del Hollywood de los 70, ha muerto este sábado a los 88 años en su casa de Hawái, según ha informado la familia. Cómo compositor deja un legado enorme, con canciones como Me and Bobby McGee, For the Good Times, Sunday Mornin' Comin' Down y Help Me Make It Through the Night.

Como intérprete en la gran pantalla, su figura será inolvidable en filmes como Pat Garrett y Billy el Niño (Sam Peckinpah, 1973), Quiero la cabeza de Alfredo García (Sam Peckinpah, 1974), Alicia ya no vive aquí (Martin Scorsese, 1974) o Ha nacido una estrella (Frank Pierson, 1976), en la que compartía pantalla con Barbra Streisand y por la que recibió el Globo de Oro.

