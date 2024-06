Muere la dramaturga María Cárdenas a los 44 años

La dramaturga valenciana María Cárdenas, cofundadora de la compañía La Teta Calva, ha fallecido esta madrugada a los 44 años. Su compañero en la agrupación escénica, Xavo Giménez, ha anunciado la triste noticia en un mensaje en redes sociales: "Hoy nos dejó la Vida. María se marchó esta madrugada abrazada, bañada en caricias. No dejó segundo sin vivir. No dejó hueco a la monotonía, sólo cabían sueños, viajes, paisajes, rincones, canciones, abrazos y risas. Vivid cada momento como ella lo hizo, siempre en la frontera del mañana. Y repetid lo que ella decía una y otra vez; Qué lindo, qué lindoEsta enfermedad de mierda nos hizo valorar cada instante que florecía entre tanto golpe", manifiesta.

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha expresado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros profesionales de la cofundadora de la Teta Calva, "una gran profesional, dramaturgo y creativo que hoy deja un gran hueco".

Desde A Escena Valencia envían "un abrazo inmenso a Xavo Giménez y a su familia, y a toda la familia de la compañía La Teta Calva". "Un abrazo y besos al cielo María Cárdenas, una gran creativa, dramaturga, directora escénica fotógrafa, persona amante y apasionada del teatro. Gracias por tu gran fuerza de voluntad, valentía y cariño", recalcan. También Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) ha mostrado su dolor por la pérdida de la autora: "Lamentamos muchísimo la pérdida de nuestra querida María Cárdenas ejemplo de lucha y valentía".

Y desde el Comitè Escèniques han subrayado su figura como "gran dramaturga, creativa escénica y apasionada del teatro". "Gracias por tanto", aseveran. Entre las piezas de la dramaturga, fotógrafa y publicista, figuran Adiós Todavía, Premio Ciutat de Alcoi; o Síndrhomo, Premio Max como mejor autoría Revelación 2016 y el premio a mejor Texto Teatral en los Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2018.

Nacida en Necochea (1970), provincia de Buenos Aires, estudió allí Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas para luego ir a parar a la Publicidad. Con 28 años llegó a Valencia, "Y aquí empezó todo", cuenta ella misma en su biografía en Contextoteatral.

"Empecé viendo teatro a través de un objetivo, traduciendo cada escena, cada personaje, en imágenes. Luego vino el cáncer, y con él, la necesidad de soltar. Y escribí un blog, La Teta Calva, para aliviarme. Y ese alivio se transformó primero en obra y más tarde en mi propia compañía (junto a Xavo Giménez). Maestros como Paco Zarzoso o Matías Feldman me enseñaron el camino. Pero también cada actor, actriz, director/ra y dramaturgo/a que me he encontrado. Me considero una buscavidas y el teatro me ha ayudado a encontrar vidas a montones".