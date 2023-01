Coque Malla: "El público es el mejor mecenas de la cultura"

¿Qué libro tiene entre manos?

Memorias de África, de Isak Dinesen.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

Es difícil que abandone. Si lo hago, es cuando veo que me pongo a pensar en otra cosa.

¿Con qué personaje le gustaría tomar un café?

Con Keith Richards. Es un referente en todo.

¿Recuerda el primer libro que leyó?

Sí, Xingú, me gustó mucho. Es la historia de un niño y su vida, muy tranquila, en la selva amazónica.

¿Cómo le gusta leer, cuáles son sus hábitos de lectura?

Soy totalmente de libros en papel. La verdad, no concibo la tableta. Y leo mucho en los viajes.

¿Qué acontecimiento cultural le hizo cambiar su manera de ver el mundo?

Cuando vi West Side Story, siendo muy niño, con 11 años, yo solo en el Cine Benlliure, en la calle de Alcalá. Fue un reestreno y estuve obsesionado con esta película.

¿Qué frontera derribó con La mujer sin llave?

La de la confesión más íntima. Hasta esa canción, había hecho temas, digamos, más festivos.

¿Tocó fondo con Las mentiras?

No sé si toqué fondo, pero lo que sí sé es que lo pasé muy bien. Fue una época de mucho aprendizaje.

Ariel Rot habla en el documental de “remontada épica”. Es un clásico del fútbol pero también del rock, ¿no?

Sí, y desafortunadamente no se dan muchas “remontadas” en el mundo del rock & roll porque cuesta mucho a quien se viene abajo. He tenido mucha suerte.

En Jorge la emoción está a flor de piel. ¿Qué destacaría?

Me emocionan mucho las palabras que dice mi mujer. Y el montaje final que han realizado Lasdelcine con la canción Hasta el final.

¿Cuántas veces le ha salvado la vida la música?

Son tantas que no se pueden contar. Todos los días me levanto con muchas ganas por la música. Le da sentido a mi vida.

Defina Los Ronaldos con tres nombres del rock.

Beatles, Rolling Stones y Prince. Porque el funky ha sido muy importante para nosotros, Prince y James Brown.

¿Qué disco le ha marcado especialmente?

Muchos, pero voy a decir tres: Tattoo You, de los Stones, Álbum Blanco, de los Beatles, y Absent Friends, de The Divine Comedy.

¿Cuál ha sido el mejor concierto al que ha asistido?

También subrayaré tres: Patti Smith, en La Laboral, Tom Waits, en el Kursaal, y The Smile, en el Botánico.

¿Qué película ha visto más veces?

Indiana Jones y E.T., ambas de Steven Spielberg.

¿Se ha enganchado a alguna serie?

Sí, a muchas… Destacaré otras tres: Mad Men, Breaking Bad y The Night Of.

¿Le importa la crítica, le sirve para algo?

Me importa, pero es una importancia efímera. Hay críticas malas que son injustas, me cabreo pero se me pasa. Creo que la crítica es innecesaria cuando no deja entrever que lo suyo es una opinión y no la verdad.

¿Entiende, le emociona, el arte contemporáneo?

Me emociona, pero no lo entiendo.

¿Cuál ha sido la última exposición que ha visitado?

Banksy, con los niños. Me gustó mucho, aunque me parece muy difícil.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

De Miquel Barceló, sin duda.

¿Le gusta España? Denos sus razones.

Sí, mucho, pero no me gusta cuando provoca un sentimiento demasiado patriótico. También tiene cosas espantosas.

Elija una canción suya o una estrofa que pueda servir de banda sonora a la política actual.

Estoy desencantado. No hay ninguna que pueda servir.

¿Qué medida tomaría para impulsar el sector cultural?

Concienciar a la gente. Aparte de más medios y ayuda institucional, el público es el mejor mecenas de la cultura. Y no hay gobierno que pueda con eso.

