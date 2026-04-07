'Margo tiene problemas de dinero': pagar los pañales gracias a Onlyfans

La coincidencia es la materialización de lo improbable. Porque ¿qué probabilidad había de que se solapasen en el tiempo dos títulos con tantas similitudes como Margo tiene problemas de dinero (David E. Kelley, 2026) y Yo siempre a veces (Marta Loza & Marta Bassols, 2026)?

En este caso, la distancia geográfica no supone obstáculo alguno para reflejar una problemática que no entiende de fronteras. Dos madres primerizas y solteras, voluntariamente exiliadas de unas parejas bien inútiles, bien irresponsables, se ocupan de la crianza de sus bebés desprovistas de casi todo recurso. Un horizonte laboral desértico y un par de familias sin sentido de la hospitalidad completan el cuadro.

La diferencia entre las dos propuestas se encuentra en el tono. Mientras que la miniserie española producida por los Javis recupera las atmósferas desapacibles y opresivas de Cardo (Ana Rujas, Claudia Costafreda, Javier Calvo & Javier Ambrossi, 2021), Margo tiene problemas de dinero luce acabados más vistosos.

Pese a los sucesivos contratiempos que Margo (Elle Fanning) debe enfrentar para garantizar su supervivencia y la de su retoño –OnlyFans será su tabla de salvación–, la serie de David E. Kelley (Waterville, 1956) no deja de desprender un halo de luz positivista. Todo arranca con un reparto estelar encabezado por una Fanning que se entrega a altísimos niveles de exposición –físicos, emocionales– y que completan Michelle Pfeiffer en un registro inédito, Nick Offerman y Nicole Kidman.

Aquí, y al contrario que en Yo siempre a veces, el espectador jamás teme por el futuro de la protagonista. De hecho, una madre a la conquista de un segundo matrimonio con un fervoroso episcopaliano y un padre al que las lesiones han retirado de su carrera como luchador y que, ahora, tras pasar por una clínica de rehabilitación, le pedirá asilo a cambio de ocuparse de su nieto, serán antes imperfectos sostenes que causa de problemas.

Su peripecia vital, alargada en exceso hasta los ocho episodios, se aleja del frenesí narrativo que domina la teleficción del presente. Una cita a Yo, Claudio no solo anticipa la descarnada disputa familiar por la custodia del bebé que ocupará la segunda parte de la serie, también funciona como diapasón para medir la cadencia con la Kelley adapta la novela de Rufi Thorpe.

El carisma del elenco ayuda a disimular la repetición de recursos –hay un evidente abuso de las secuencias musicadas– y la subtrama que envuelve a Shayanne (Michelle Pfeiffer) y a su inminente esposo, amén de tópica y previsible, desdibuja el conflicto principal. Ahora bien, la serie acierta a la hora de evaluar lo complicado que resulta eliminar el juicio moral que pesa sobre Margo, cuyas ganancias proceden de una red social que flirtea con la pornografía.

Michelle Pfeiffer y Elle Fanning en 'Margo tiene problemas de dinero'

En cualquier caso, evita profundizar sobre los condicionantes sociales que empujan a determinadas personas a retorcer sus convicciones con fines espurios, dedicándose a actividades que no formaban parte de sus ambiciones profesionales y que se alejaban tanto de sus principios como un sonajero de un vibrador.