Arranca en Málaga el rodaje de la segunda temporada de 'Reina Roja', la saga literaria de Juan Gómez Jurado

Ya ha comenzado en Málaga el rodaje de la segunda temporada de Reina Roja, la adaptación de la saga literaria de Juan Gómez Jurado para la plataforma Prime Video. La nueva entrega está basada en Loba Negra, el segundo libro de la exitosa trilogía y contará con Victoria Luengo (Antidisturbios, La habitación de al lado) y Hovik Keuchkerian (La casa de papel, Un amor) retomando sus papeles principales como Antonia Scott y Jon Gutiérrez respectivamente.

La nueva temporada se está rodando en distintas localizaciones de Málaga y se estrenará en exclusiva en Prime Video en 240 países y territorios como parte de la suscripción Prime próximamente.

Además, Prime Video ha confirmado que se incorporan al reparto de la serie Adriana Torrebejano (Machos Alfa, Sin huellas), Silvia Abascal (Montecristo, García!), Mauricio Morales (Vestidas de azul, En fin), Beka Lemonjava (Sin huellas, In from the Cold), Javiera Sky (El despertar, Til death do us part) y Féodor Atkine (Love and Death, Ronin).

Por su parte, Vicenta N’Dongo (Días mejores, En la ciudad), Karmele Larrinaga (Go!azen, Ane), Fernando Guallar (Luis Miguel: La serie, Tras la pared), Alex Brendemühl (El creyente, El sueño de Gabrielle) y Bruno Sevilla (El cuerpo en llamas, A Town Called Malice) retomarán sus respectivos papeles en la segunda temporada de la serie.

Adriana Torrebejano es Lola Moreno, una mujer misteriosa que esconde un gran secreto, y que está casada con Yuri, un mafioso con pocas luces profundamente enamorado y que haría cualquier cosa por ella. Beka Lemonjava es este Yuri, el tesorero del clan de Aslan Orlov, un hombre poderoso e intimidante. Féodor Atkine interpreta a Orlov, una leyenda de brutalidad en decadencia, que teme que acaben robándole el puesto de jefe de operaciones en la Costa del Sol.

Silvia Abascal y Mauricio Morales son los inspectores Romero y Belgrano, dos policías que llevan años luchando contra ese monstruo de mil cabezas que es el crimen organizado, y que cada vez están más hastiados. Javiera Sky interpreta a Loba Negra, una sicaria al servicio de la mafia que es tan críptica como implacable.

En la segunda temporada de Reina Roja basada en Loba Negra, Antonia Scott -la Reina Roja, la persona más inteligente del planeta- y Jon Gutiérrez- su escudero, un policía gay temperamental-, deberán resolver un crimen relacionado con la mafia rusa en la Costa del Sol, siguiendo la desaparición sospechosa de Lola, la esposa de un mafioso que vive en una constante huida.

Lola también es perseguida por Loba Negra, una asesina a sueldo que pondrá a prueba la inteligencia de Antonia. Antonia y Jon se encontrarán en mitad de una red de corrupción y conspiración que se extiende mucho más de lo que podrían haber imaginado, mientras que su relación está en la cuerda floja, debido a una cadena de secretos y desconfianza.

Al mismo tiempo, Mentor sigue el rastro de las sospechosas muertes de otras Reinas Rojas por toda Europa, una situación que podría poner en peligro la vida de nuestros dos protagonistas. La nueva temporada de Reina Roja es un thriller cargado de acción y suspense, ambientado en la ciudad de Málaga donde nada es lo que parece.

La segunda temporada estará dirigida por Koldo Serra (Sin huellas, La casa de papel). La nueva entrega es una producción de Focus Studios (Group Focus) y Dopamine con Josep Amorós como productor ejecutivo, junto al mismo Koldo Serra, Pere Roca y Helena Medina, quién también ejerce de guionista de la temporada junto a Salvador Perpiñá.