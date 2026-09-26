Mike Leigh gana la Concha de Oro del Festival de San Sebastián con la película 'Tender Loving Care'

Fotografía de familia de los premiados este sábado en de la gala de clausura de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero

El director inglés de 83 años ha obtenido el máximo galardón y el premio al mejor guion con la que probablemente sea su última película. Amanda Kernell, Concha de Plata a la Mejor Dirección por 'Brace Your Heart'.

Mike Leigh ha ganado la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de San Sebastián gracias a su película Tender Loving Care. Esta delicada película sobre los cuidados ha sido la gran triunfadora en la 74.ª edición del certamen, ya que se ha llevado otros dos premios: mejor guion, también para Mike Leigh, y la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista para Kate O'Flynn.

No ha habido grandes sorpresas, ya que Leigh partía como favorito. Se trata del broche de oro a la trayectoria del director británico, que a sus 83 años ha declarado que probablemente esta será su última película.

La película sigue a dos amigas, trabajadoras sociales, que rondan los 40 años y que vuelven a vivir juntas después de que una de ellas, Amy (el personaje interpretado por O'Flynn), rompa con un novio abusivo. La relación de Amy con sus padres es central en la película, especialmente cuando su padre comienza a desarrollar demencia.

Autor de títulos fundamentales del cine europeo reciente como Secretos y mentiras (1996), El secreto de Vera Drake (2004) y Another Year (2010), Leigh no ha viajado a San Sebastián, por lo que no ha podido recoger personalmente el premio, pero ha mandado un mensaje de vídeo agradeciendo la Concha de Oro y el resto de premios y ha estado representado por dos actores de la película, Paul Jesson y la mencionada Kate O'Flynn.

La Concha de Oro para Mike Leigh rompe la racha de tres ediciones consecutivas en las que el máximo galardón del festival recayó en películas españolas.

La Concha de Plata a la mejor dirección ha recaído en Amanda Kernel, por Brace Your Heart, una película finlandesa que sigue a una joven que hereda un rebaño de renos y trata de abrirse camino en una naturaleza hostil y en un sector ganadero dominado por hombres.

La Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista se ha repartido ex aequo. Además de reconocer el trabajo de O'Flynn en Tender Loving Care, también ha recaído en Asta Kamma August, actriz principal de Growth of Soil, de Hans Petter Moland.

La Concha de plata a la mejor interpretación de reparto ha sido para Javier Cámara por Cinco minutos más. “Parece que los Javis estamos triunfando, este año va de Javis”, bromeó al recoger el premio, que quiso compartir con sus compañeros de reparto Berto Romero y Belén Cuesta, además del director de la película, Javier Ruiz Caldera. También dio las gracias a José Luis Rebordinos (que se ha despedido como director del festival en esta edición tras 15 años al frente) por atreverse a programar en la Sección Oficial una película de género. “Mi primera película fantástica”, señaló el actor.

De vacío se han ido las otras dos películas españolas que competían en la Sección Oficial: Sants, de Mikel Gurrea; El mal padre, de Roberto Bueso.

Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) pasaron unos minutos antes por el escenario para recoger el premio del público a la mejor película de la sección Perlak. En ella ha participado la que sin duda es la película española del año, La bola negra, que acaba de estrenarse en salas y representará a España en los Oscar.

Calvo ha afirmado que, gracias al éxito que está teniendo la película dentro y fuera de España, ha vuelto a escuchar "una frase que hacía tiempo que no quería usar la gente: ¡Viva el cine español!".

El Premio Especial del Jurado ha sido para Border, de Ah Biao. La película está protagonizada por un hombre de vida gris hasta que una mujer irrumpe en su vida para iluminarla. Se trata del primer largometraje del director chino, que ha dicho que “necesitamos más conexión entre nosotros y más amor”, lo mismo que le sucede al protagonista de su filme.

El premio a la mejor fotografía ha sido para Oskar Dahlsbakken por Growth of Soil, de Hans Petter Moland, una película en la que la naturaleza es un personaje más. Durante un año se captaron las estaciones en el remoto lugar en el que está rodada la película.

El premio del público a la mejor película europea ha sido para Naza, el documental sobre la masacre de palestinos en Gaza por parte de Israel, dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor, a quienes el gobierno israelí ha amenazado con retirar la nacionalidad. Aunque no han podido asistir al festival, los directores han declarado en un mensaje escrito que "es un honor" recibir el galardón en un festival que "de manera tan calurosa ha recibido la película". También han deseado "que el premio sirva para esparcir la voz de lo que la película representa y lo que el gobierno israelí está haciendo con la matanza de palestinos en Gaza".

Tras ese momento, el patio de butacas se ha llenado de carteles con la fotografía de ambos directores y el lema "We are Naza Too". Naza es la palabra que el ejército israelí usa para referirse a los "daño colaterales". También han mostrado el cartel los presentadores de la gala, la actriz Loreto Mauleón y el actor Fernando Guallar.

El público muestra carteles en apoyo al documental 'Naza', de Yuval Abraham y Rachel Szor, tras ganar el Premio del Público Película Europea, durante la gala de clausura de la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero

No ha sido el único momento de solidaridad con Gaza en la gala. El Premio New Directors ha sido para la alemana Naëmi Ada por Body of Glass, una película sobre la “liberación de una mujer joven”. La directora expresó su “solidaridad con Palestina" y denunció "la complicidad del Estado alemán con el genocidio”.

El Premio Horizontes, dedicado al cine latinoamericano, ha sido para la película argentina La ilusión de un verano sin fin, de Alessandra Sanguinetti. El filme fue rodado a lo largo de 30 años y está protagonizado por las vecinas de la propia directora desde que eran niñas, en la Pampa argentina.

El documental Txakun Txakür, de la vasco-francesa Elsa Oliarj-Inès, se ha llevado el Premio Irizar al Cine Vasco. El Premio RTVE Otra Mirada, que se entrega a mujeres productoras, ha sido para Hiroko Matsuda, por Soudain, de Ryusuke Hamaguchi.

El Premio de la Cooperación Española, que entrega AECID, ha sido para Cinco años, cuatro meses, de Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García, sobre las consecuencias del conflicto armado en Colombia.

El Premio Culinary Zinema ha sido para la película Burgundy, de Michael Dweck y Gregory Kershaw, que retrata el mundo vinícola de Borgoña.

Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, de Jane Schoenbrun, ha recibido el premio Zabaltegi-Tabakalera, mientras que el premio SGAE a la mejor música ha sido para Amine Bouhafa por la banda sonora de la película Milo, dirigida por Nicole García y protagonizada por Marion Cotillard.