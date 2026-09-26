Danny Boyle presenta 'Ink', sobre los tabloides: "Todos somos responsables, no solo Trump y Rupert Murdoch"

El realizador Danny Boyle, posa durante la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián donde presenta su película 'Ink', que esta noche clausura el certamen donostiarra. EFE/Juan Herrero

¿En qué momento nos volvimos locos y la verdad se convirtió en mentira o, peor aún, dejó de importar? Danny Boyle lo tiene claro: "En 1969 aterrizamos en la Luna, pero ese encuentro entre Larry Lamb y Rupert Murdoch que vemos al principio de Ink ha tenido más influencia en el mundo actual que la llegada a la Luna. Ha influido en nuestras vidas de una manera muy profunda".

Lo ha dicho en San Sebastián, donde ha presentado su última película, anunciada hasta el jueves como la película sorpresa del festival. Ese encuentro es el arranque de Ink: Murdoch acaba de comprar The Sun y contrata a Lamb para dirigirlo. La prensa, y quizá el mundo, ya no volverán a ser los mismos. A Lamb lo interpreta Jack O’Connell, verdadero protagonista del filme, y a Murdoch, Guy Pearce.

"No resuelvas la pregunta del porqué y podrás seguir publicando noticias sobre una historia hasta la eternidad", le dice Lamb al magnate australiano en una conversación fundamental. Murdoch tiene la idea, si no brillante, desde luego muy lucrativa, de ponerlo al frente del periódico.

Corría 1969. La izquierda gobernaba Gran Bretaña y el movimiento hippie y Mayo del 68 estaban revolucionando las costumbres. Aunque The Sun acabaría ejerciendo una enorme influencia en la revolución conservadora de Margaret Thatcher y, décadas después, en el clima político que condujo al Brexit, el diario se benefició desde el principio de aquella liberalización sexual.

The Sun era entonces un rotativo de tirada media que aspiraba a competir con el Daily Mirror, referente de la prensa popular británica. Boyle cree que la batalla que comenzó entre ambos diarios sigue definiendo nuestra relación con la información: "La película se sitúa a finales de los sesenta y en los setenta, pero sus consecuencias siguen muy vivas. Podíamos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero estábamos de acuerdo en el valor de la verdad. Este es el punto de partida de la desestabilización del mundo actual. Esto ha llevado a Fox News y a una desestabilización general".

El cineasta también ha querido evitar una reconstrucción que acomode los hechos a la imagen que hoy tenemos de Murdoch. "Por eso era tan importante contar la verdad. Murdoch estaba en contra de la chica en topless de la página tres. Debes tener mucho cuidado con contar la verdad cuando criticas a quienes no la cuentan. Murdoch no se presenta como un monstruo porque en aquella época no se comportaba como tal".

Al principio, Lamb es renuente a aceptar la oferta. Murdoch le propone, con un lenguaje populista que hoy resulta familiar, dar al pueblo lo que el pueblo quiere, frente a unos "intelectuales progresistas" a los que desprecia.

Con el ritmo frenético, sincopado y alucinógeno habitual en el cine de Boyle, Ink cuenta cómo Lamb va perdiendo sus escrúpulos en una carrera desenfrenada por convertir The Sun en el diario más leído de Inglaterra. En su momento de mayor éxito, llegó a vender alrededor de cuatro millones de ejemplares.

"No es la historia de Murdoch, por mucho que exista una obsesión con él. El genio de este periódico era Larry Lamb, el demonio detrás de su éxito o lo que quieras pensar de él", ha señalado Boyle. "Creó un concepto de tabloide que combinaba noticias de otra manera".

Jack O'Connell es Larry Lamb, director de 'The Sun', en la película 'Ink', de Danny Boyle .

El director ha contrapuesto además un conocido episodio de ficción de El instante más oscuro, en el que Churchill viaja en metro, con la curiosidad de Murdoch por sus lectores: "Churchill jamás pisó el metro. Murdoch sí iba en metro: quería ver lo que leía la gente".

En aquella época, añade Boyle, el periódico que alguien llevaba en la mano decía algo de su identidad. "Era una manera de decir quién eres. Esas imágenes de vagones con cientos de personas leyendo periódicos eran una manera maravillosa de darle energía a la película, de crear un paisaje. Murdoch y Lamb les daban lo que querían".

The Sun perfeccionó su receta populista mezclando concursos en los que se podía ganar desde una simple freidora hasta un coche de alta gama con historias cada vez más invasivas sobre la vida privada de los famosos y la familia real.

En la película vemos cómo llega a publicar correspondencia privada de una mujer secuestrada, esposa de un ejecutivo de Murdoch, poniendo en peligro su rescate. La búsqueda desesperada de historias rocambolescas o denigrantes y la fotografía diaria de una mujer mostrando los pechos en la página tres convirtieron al diario en un fenómeno de masas. También hicieron de Lamb una figura central de la prensa británica.

Si esos fueron los inicios, la fórmula sensacionalista persiste en un entorno que Boyle considera todavía más peligroso. "Siempre ha habido editores poderosos y periodistas independientes que se han enfrentado al poder. Ahí está el Watergate. En Gran Bretaña fueron periodistas de The Guardian quienes mostraron que News of the World estaba espiando teléfonos. El peligro del mundo actual es que estos gigantes tecnológicos han modulado la manera en que consumimos información y no sé si permitirán a los periodistas que trabajan en sus portales de noticias decir la verdad".

El director se ha mostrado pesimista respecto a la inteligencia artificial: "La IA reemplazará al periodismo, es lo que quieren. Es uno de los pilares de nuestro mundo. La educación es otro pilar e intentarán quedárselo; hacer películas es otro. Los magnates de Silicon Valley dicen que el poder está en nuestros bolsillos, pero lo que están haciendo es aumentar el poder y la riqueza de sus negocios".

Murdoch continúa siendo una figura decisiva en el panorama mediático internacional. Boyle, entretanto, ha regresado al festival que reconoció su talento al comienzo de su carrera. Ganador del Oscar por Slumdog Millionaire, alcanzó fama mundial con Trainspotting, retrato de un grupo de jóvenes escoceses atrapados por la heroína. A esos títulos se suman 28 días después y, más recientemente, 28 años después.

"Vine aquí antes de que algunos de vosotros hubierais nacido", ha recordado sobre su primera visita a San Sebastián, en 1994, cuando Tumba abierta, su debut en el largometraje, le valió la Concha de Plata al mejor director. "Era mi primera película y gané como mejor director, lo cual fue increíble para un primerizo. No puedo explicar lo importante que es eso para una ópera prima. Los festivales son fundamentales para el ecosistema del cine".

En una carrera tan larga, Boyle encuentra ahora una continuidad que le hizo ver un periodista francés: "Me dijo una vez que todas mis películas van de lo mismo: un hombre que se enfrenta a muchos obstáculos y finalmente triunfa. Pues es verdad, nunca lo había pensado. Aquí Lamb intenta superar al Daily Mirror". Su próxima película, ambientada en la Antártida, tratará sobre la competición entre dos exploradores por ser los primeros en cruzarla.