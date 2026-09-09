Elizabeth Holmes, la estafadora de Silicon Valley, reaparece en el polémico documental de Nathan Fielder

No se habla de otra cosa en los corrillos cinéfilos de Estados Unidos. El misterioso documental de Nathan Fielder sobre Elizabeth Holmes, la fundadora de la empresa Theranos, es ya una de las películas más esperadas de lo que queda de año.

You Can See Everything, dirigida por el director de Los ensayos y Lance Oppenheim, se estrenó el pasado domingo por sorpresa en el Festival de Cine de Telluride, en Colorado. Una película de casi tres horas de duración y distribuida por A24 que recoge los 34 días de la vida de Holmes antes de ingresar en prisión en mayo de 2023.

Esta empresaria protagonizó uno de los grandes escándalos recientes de Silicon Valley. En 2003, con solo 19 años, abandonó la Universidad de Stanford para fundar Theranos, una empresa con la que prometía revolucionar la medicina.

Creó un dispositivo, llamado Edison, que aseguraba que era capaz de realizar cientos de análisis clínicos y detectar múltiples enfermedades a partir de una sola gota de sangre y sin agujas.

Su proyecto convenció a magnates, como Rupert Murdoch y a figuras políticas como Henry Kissinger, y su empresa alcanzó una valoración de 9.000 millones de dólares. En 2014, Holmes fue nombrada por Forbes como la mujer multimillonaria más joven hecha a sí misma, una especie de Steve Jobs femenina.

Su imperio se desmoronó en 2015 gracias a una investigación del periodista John Carreyrou en The Wall Street Journal, que reveló que su puntera tecnología no funcionaba, que las muestras se procesaban en secreto en máquinas comerciales y que miles de pacientes habían recibido resultados falsos.

Tras un largo proceso judicial, en 2022 Holmes fue declarada culpable de cuatro cargos de fraude a inversores y en mayo de 2023 ingresó en una prisión federal de Texas para cumplir una condena de más de 11 años. Un mes antes de entrar en prisión, Holmes y su pareja, Billy Evans, invitaron a Fielder y al equipo de la película a su casa para ofrecer su versión de los hechos.

"No soy esa persona, te lo prometo. No tengo nada sobre lo que engañarles, por supuesto que no les engaño. Me relaciono con ustedes como un ser humano. ¿Por qué les engañaría? No tengo ninguna razón para hacerlo. Siempre soy sincera", le dice Holmes a Fielder en el pequeño adelanto del inquietante documental, que se estrenará en octubre en Estados Unidos y de momento no tiene fecha en España.

Aunque fue rodada hace tres años, nadie sabía nada de la película hasta su aparición en Telluride, donde se proyectó de forma confidencial, exigiendo a los asistentes guardar sus teléfonos móviles y dispositivos electrónicos en bolsas selladas antes de entrar a la sala.

Según adelanta el medio estadounidense Deadline, estamos ante "un documental inusual y verdaderamente único" en el que Fielder, cómico canadiense conocido por moverse en el límite entre la realidad y la ficción, asume "un papel protagonista como un entrevistador tenaz e inexpresivo que no deja de destapar una revelación bomba tras otra".

Nathan Fielder en el documental 'You can see everything'. A24

En un principio sorprendió que este fuera el siguiente proyecto del creador de la inclasificable serie Los ensayos, pero la naturaleza enigmática del documental parece encajar perfectamente con su estilo.

Fielder logra ganarse la confianza de Holmes y su marido (también de carácter narcisista y sospechoso), quienes aceptan llevar micrófonos durante al menos 12 horas al día y vivir rodeados de cámaras.

El cómico acaba incluso acompañándola a la cárcel. Y, según adelanta Deadline, esa no será su última visita a la prisión, ya que la segunda mitad del documental arranca con su encarcelamiento y "la historia se llena de giros impactantes" al dar un salto temporal de dos años.

A lo largo del documental, Holmes insiste en su inocencia, negando haber mentido jamás o que su proyecto con Theranos fuera un fraude.

Es el mismo perfil que retrató con maestría Amanda Seyfried, galardonada con el Emmy por encarnar a la empresaria en The Dropout (2022). Esta miniserie, que retrató el ascenso y la caída de la empresaria, mostró cómo Holmes, obsesiva y socialmente torpe, construyó su personaje público a base de autoengaño y sociopatía.