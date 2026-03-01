Eva Libertad, ganadora del premio Goya 2026 a mejor dirección novel por 'Sorda'

Eva Libertad se ha alzado con el Premio Goya a la mejor dirección novel por la película Sorda en la 40.ª edición de la fiesta del cine español. Se ha impuesto a Ion de Sosa por Balearic, Jaume Claret Muxart por Estrany riu, Gemma Blaco por La furia y Gerard Oms por Muy lejos.

Sorda, la cinta más arriesgada de las que aspiraban a la mejor película, se estrenó en el Festival de Berlín, donde se alzó con el premio del público de la sección Panorama. Poco después fue reconocida con la Biznaga de Oro en Málaga. El festival premió, además, a sus actores principales: Álvaro Cervantes y Miriam Garlo, hermana de la directora.

La cineasta aseguró entonces: "Teníamos un miedo un poco amorfo a que la película no se entendiese". Nada de eso: Sorda caló desde el primer momento por la sensibilidad con la que se trata esta discapacidad. Esta noche lo ha reivindicado al recoger el Goya: "Nos hemos encontrado lo contrario. La inmensa mayoría de las personas desea comprender y construir una sociedad más justa para todos", ha celebrado.

La película tiene su origen en un cortometraje estrenado en 2022 que indagaba en los temores y expectativas en torno a la maternidad de su hermana, sorda en la vida real.

En el largometraje, Ángela una mujer sorda que lleva una vida plácida con Héctor (Cervantes), su pareja oyente. Pero cuando deciden ser padres, la protagonista verá cómo regresan las barreras de la discapacidad que parecían olvidadas, lo que afectará a su autoestima.