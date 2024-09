De Luis Enrique a los Chicago Bulls: 5 títulos que confirman el auge del documental deportivo

Al igual que con el documental musical, el catálogo de documentales deportivos no ha dejado de aumentar en los últimos años multiplicándose en sus diferentes versiones a lo largo y ancho de todas las plataformas televisivas.

Prácticamente cada figura importante del deporte tiene el suyo propio: desde Roger Federer y Maradona, pasando por Airton Senna y Messi, hasta Pau Gasol, Andy Murray o también el reciente campeón mundial de lucha Ilia Topuria.

Por supuesto, el deporte rey sigue liderando los contenidos con todo tipo de documentales incluso centrados en momentos históricos muy concretos que tuvieron un alto impacto deportivo en el mundo del futbol como El Caso Figo o El fichaje de Cruyff, y también sobre una extensa variedad de equipos que han hecho historia en diferentes épocas como El Último Baile, Legacy: La verdadera historia de Los Angeles Lakers o La Gran Familia sobre la selección española de baloncesto.

La agenda del nuevo curso deportivo viene cargada con nuevos estrenos, y a continuación destacamos también algunos de los mejores documentales deportivos recientes.

No tenéis ni p*** idea (2024, Movistar +)

Hay que reconocer que Luis Enrique se ha ganado a pulso ser el entrenador más controvertido y mediático de la historia del fútbol español. Ya en su etapa como jugador en los dos clubs nacionales mas importantes demostró tener un carácter explosivo y una relación complicada con la prensa deportiva, que con el paso del tiempo no ha hecho mas que agrandarse alcanzando su punto máximo cuando ocupó el cargo de seleccionador nacional.

El estreno de la mini serie documental No tenéis ni p*** idea, cuyo primer episodio se estrena el próximo 30 de septiembre, refleja perfectamente Cómo Ser Luis Enrique, es decir, un tipo que no tiene ningún problema en decir lo que piensa y que se mueve como nadie sobre el alambre de la popularidad y la controversia: "Me da igual como caigo a la gente, es más, prefiero que hablen mal de mí, cuanta mas mierda y mas barro haya, ahí es donde me encuentro mejor", cuenta el asturiano a las cámaras al comienzo del documental desde su recién estrenado cargo como entrenador del Paris Saint-Germain la temporada pasada.

Con el objetivo principal de conseguir la primera Copa de la Champions League para el club parisienne como hilo conductor el documental funciona como una experiencia inmersiva que refleja su filosofía autoexigente y resultando uno de los puntos álgidos la eliminatoria de cuartos de final de la temporada pasada ante el F.C. Barcelona.

La serie resalta cómo el duelo entre Xavi y Luis Enrique marcó el foco mediático del enfrentamiento y cómo vivió el entrenador del PSG los dos encuentros ante su ex equipo. Intenso y absorbente como pocos, su imparable energía personal queda perfectamente reflejada en la alarma de su reloj que suena cada 30 minutos y que le hace activar todos los grupos musculares con varios ejercicios a lo largo del día.

Pero el seguimiento exhaustivo a la vida personal y profesional de Lucho tiene su respiro con las escenas de su entorno familiar y también con la actividad dentro de su Fundación Xana dedicada a su hija, que falleció tristemente debido a una enfermedad, donde el técnico asturiano muestra su versión más íntima. Un final que evoca un mensaje sobre las cosas importantes de la vida, y que relativiza enormemente todo la tensión que rodea al mundo del fútbol.

Courtois. La vuelta del número 1 (2024, Prime Video)

Después de conquistar los títulos de La Liga y Champions League con el Real Madrid en 2022, ganar el premio a Mejor Portero en la Gala del Balón de Oro y celebrar su boda por todo lo alto en Cannes con la modelo Mishel Gerzig, Thibaut Courtois vivía el mejor momento de su carrera profesional y también el más feliz de su vida personal. La nueva temporada 2023/24 comenzaba para él con el sueño de continuar siendo uno de los líderes y referentes del equipo blanco.

Sin embargo, dos días antes de comenzar la competición el portero sufría, en un entrenamiento y de manera accidental, una de las peores lesiones que puede tener un futbolista: la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda con un tiempo de recuperación tras la operación que prácticamente le dejaba fuera de la temporada justo antes de empezar.

A través de los cuatro capítulos la serie documental relata básicamente la crónica de "la remontada" del considerado "mejor portero del mundo" y el trabajo exhaustivo durante los últimos meses con el objetivo de volver en plenas condiciones al final de la temporada.

La gestión emocional y física adecuada es el pan de cada día de un futbolista de élite a la hora de lidiar con las lesiones para retornar tras un largo parón en las mejores condiciones posibles, y el espectador podrá ver como Courtois enfrenta el duro proceso de recuperación (dentro de la jaula de oro que suele habitar un futbolista de élite), así como a retazos de su vida personal y familiar, con nueva paternidad incluida.

Afortunadamente, la recuperación fue óptima y el cancerbero consiguió llegar a la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund alemán firmando una soberbia actuación y cerrando la temporada con el broche de oro conquistando la 15 Copa de Champions afianzando su puesto como portero titular así como el reinado indisoluble de un legendario Real Madrid dominador absoluto de esta competición tan prestigiosa.

Federer: los últimos doce días (2024, Prime Video)

De cómo un joven recogepelotas de la ciudad suiza de Basilea llegó a convertirse en uno de los tenistas más importantes de la historia inaugurando un periodo dorado junto a la generación irrepetible de los "Fab Four".

Pero es bien sabido que los deportistas de alguna manera "mueren dos veces" y tras 24 años practicando el tenis, Federer decidió colgar la raqueta el 14 de septiembre de 2022 anunciándolo por sorpresa y de viva voz a través de sus redes.

El tenista que mejor ha representado la elegancia dentro de la pista —un "Baryshnikov" tal y como lo calificó John McEnroe— ponía punto final a una excepcional carrera después de sufrir diversas lesiones y cuatro operaciones de rodilla.

El documental dirigido por Asif Kapadia (Amy, Senna) muestra a través de una visión íntima los últimos momentos del final de carrera del suizo, ganador de 20 Grand Slams, y la liberación personal que supuso ponerle fin a todo el proceso de decadencia física.

La caída del telón de un deportista nunca es fácil y su director se centra en la tremenda emocionalidad producida por su decisión filmando el final perfecto de un icono del tenis, con su última aparición en el torneo Laver Cup situado en el marco incomparable de la pista del O2 de Londres, junto a sus eternos rivales Andy Murray, Novak Djokovic y, por supuesto, Rafael Nadal dentro de un excepcional ambiente de camaradería.

Y, como todo el mundo sabe, hablar de Roger Federer en parte también es hablar de Nadal, grandes rivales dentro de la pista y excelentes amigos fuera de ella. Sus legendarios enfrentamientos forman parte de la leyenda y la épica de este deporte demostrando que una cosa no tiene que estar reñida con la otra y que una excelente amistad puede ser muy importante en una práctica tan solitaria como es el tenis.

Para el recuerdo quedan, entre muchas otras cosas, aquella mítica y extenuante final de Wimbledon de cinco horas de duración, así como ver a dos grandes iconos del deporte mundial cogidos de la mano entre sollozos durante la ceremonia de despedida del suizo.

Y es que no le resultará fácil al espectador contener alguna lágrima ante semejante despliegue emocional mientras contempla a Federer llorando delante de 16.500 personas cerrando una carrera legendaria y prácticamente perfecta.

Beckham (2023, Netflix)

La historia del futbolista que se convirtió en un fenómeno mediático mundial es también un hábil y fantástico retrato deportivo sobre uno de los mejores futbolistas de los últimas tres décadas.



La historia es llevada con sorprendente fluidez por su director Fisher Stevens para relatar el meteórico ascenso de David Beckham desde sus humildes orígenes hasta la cima del fútbol mundial centrándose tanto en los éxitos deportivos del futbolista inglés —gracias a una excelente calidad como jugador—como en la frustración y el acoso al que fue sometido cuando comenzó su relación sentimental con la spice girl Victoria.



A lo largo de sus cuatro episodios, el documental describe como fue su fulgurante trayectoria en el mítico Manchester United de Sir Alex Ferguson (seguido de su etapa "galáctica" en el Real Madrid) y también el asfixiante circo mediático que sufrió como nadie a lo largo de su carrera con un exagerado acoso y derribo por parte de los medios sensacionalistas británicos en una época salvaje sin restricciones éticas de ningún tipo por parte de la prensa.

Donde otros deportistas podrían haber cedido fácilmente ante semejante presión, la determinación y la resistencia de la que siempre hizo gala el futbolista británico —junto a una de las más prodigiosas y precisas piernas derechas de la historia del futbol— le llevaron a confeccionar una impecable carrera deportiva con un comportamiento prácticamente ejemplar dentro del campo. Un retrato bastante convincente y veraz sobre un impecable futbolista y otro gran icono de la cultura pop.

El último baile (2020, Netflix)

De alguna manera El último baile representa perfectamente el éxito y auge del documental deportivo de los últimos años gracias a una audaz y trepidante narrativa que cuenta la trayectoria de uno de los equipos más irrepetibles de la NBA: los legendarios Chicago Bulls liderados por el icónico, ambicioso (y prácticamente militar) Michael Jordan.



A través de sus diez capítulos, la serie describe de manera poderosa la última y convulsa temporada 97-98 de esta dinastía baloncestística sobre la que se cernía una inexplicable sombra de "fin de ciclo" tras haber ganado cinco campeonatos y dominado durante toda la década de los 90.



La figura desmedidamente ambiciosa de Michael Jordan por ser el jugador más importante de todos los tiempos se sitúa como eje central del relato, acompañado de un equipo legendario formado por jugadores como Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, o Toni Kukoc coordinados magistralmente por el entrenador y "maestro zen" Phil Jackson (que posteriormente ganaría otros cinco campeonatos más con Los Angeles Lakers durante la siguiente década) mientras asistimos a la crónica de cómo fue el intenso reinado baloncestístico de los Chicago Bulls.

En un excelente manejo de tiempos a base de flashbacks adelante y atrás la historia navega entre los distintos acontecimientos que surgieron durante toda esta época tan icónica. Una historia repleta de duelos épicos y en la que polifonía de voces que aportan con sus declaraciones el resto de leyendas y estrellas de la NBA como Magic Johnson, Charles Barkley, Larry Bird ó Isiah Thomas, ayudan a completar la gran fotografía de equipo legendario.



Uno de los riesgos que mejor adopta el documental es al abordar la figura central de Michael Jordan —ese "Dios" con matices— mostrando los claroscuros de su carrera (su asfixiante competitividad unido a cierta tiranía y ludopatía) y ofreciendo una visión más humana y completa del mito.



Una serie con un resultado altamente emocionante y un disfrute estético de primera acompañado de una banda sonora excepcional que recoge lo mejor del hip hop de aquella época y donde las imágenes de las jugadas más icónicas de Michael Jordan se fusionan perfectamente con las canciones de LL Cool J, A Tribe Call Quest, Prince, Beastie Boys e incluso Pearl Jam.



Todo un fascinante viaje a uno de los momentos mas importantes de la historia del baloncesto mundial con un "último baile" que trascendió el deporte y que acabó convirtiéndose en icono pop de toda una década quedando para el recuerdo aquella mítica jugada final en solitario de Michael Jordan que proporcionó el sexto anillo a la franquicia. Una épica al más puro estilo Hollywood.