El pop desde The Beach Boys a Bon Jovi: 5 documentales musicales recientes y dónde pueden verse

De un tiempo a esta parte, el documental musical ha sufrido una diversificación que queda notablemente reflejada en las distintas plataformas televisivas con una oferta que, por momentos, se antoja realmente inabarcable. Y es que da la impresión de que ya no queda casi un espacio libre a la hora de revisar la historia de la música pop durante las últimas seis décadas.

La palma, con diferencia, se la llevan las dos bandas mas legendarias y populares The Beatles y The Rolling Stones con numerosos y variados documentales disponibles mientras que por otro lado se pueden encontrar todo tipo de revisiones históricas para todos los gustos, desde Bob Dylan a Jennifer Lopez, de Billie Eilish a Beastie Boys, de Rammstein a Amy Winehouse, etc. Una numerosa oferta de la que, a continuación, seleccionamos algunos de los documentales musicales recientes más destacables y dónde pueden verse.

The Beach Boys, el documental

Disney+

A pesar de su título tan poco sugerente, el espectador tendrá la fortuna de acceder a la banda norteamericana que revolucionó la música pop con sus legendarias e icónicas armonías vocales capaces de transportarte inmediatamente a la costa oeste de los Estados Unidos.

Una banda que (sin ser nada surfera) se hizo famosa componiendo canciones de surf, playa, sol y chicas en bikini convirtiéndose en los principales precursores del California Dream a principios de los años 60, quedando perfectamente reflejada en este documental dirigido por Frank Marshall a través de una notable cantidad de material de archivo desde los humildes inicios familiares hasta su fulgurante éxito por medio de numerosas imágenes y entrevistas inéditas de sus miembros.

Porque sobre todo, la historia de The Beach Boys es una profunda historia familiar liderada por la mente musicalmente obsesiva y prodigiosa de Brian Wilson junto a sus hermanos Carl y Dennis, su primo Mike Love y el amigo de la familia Al Jardine en contraposición a la figura autoritaria y controladora de su padre Murray Wilson mientras facturaban desde joyas pegadizas como Fun, Fun, Fun o Surfin' Safari hasta la fascinante complejidad musical de God Only Knows o Good Vibrations.

Y cómo no, a través del metraje también aparece la legendaria rivalidad con los Beatles cuando estos publicaron su álbum Rubber Soul desencadenando la particular genialidad compositiva de un Brian Wilson que decidiría responder con su obra maestra definitiva del pop barroco: Pet Sounds.

Finalmente, el documental también acaba reflejando el inevitable desfase que sufrió la banda que había revolucionado la música pop al comienzo de la década, mostrando como quedó injustamente relegada al final de la misma con la irrupción de la inminente escena contracultural formada por los nuevos iconos musicales que marcaban sin concesiones el ritmo y el ideario de una nueva generación y que dejaba su propuesta en algo demasiado naif para los convulsos tiempos que corrían.

Pero afortunadamente, y coyunturas aparte, el legendario legado musical de la formación californiana con sus perfectas melodías coloridas e imágenes soleadas no ha perdido un ápice de belleza con el paso del tiempo.

Stevie Van Zandt: Disciple

HBO MAX

Viendo Disciple cuesta pensar en algo que no haya hecho el bueno de Stevie a lo largo de su vida: productor, arreglista, cantante, compositor, activista político, filántropo, actor, mano derecha de Bruce Springsteen…. Un currículum extenuante que queda perfectamente desgranado en este fantástico documental de HBO Max con declaraciones, entre otros, de Joan Jett, Paul McCartney, Bono, Eddie Vedder, Peter Gabriel y, por supuesto, el mismo Boss.



La mítica aparición de los Beatles en el programa de Ed Sullivan aquel 9 de Febrero de 1964 marcó su existencia para siempre, motivándole para coger la guitarra y empezar a trabajarse diferentes garitos de la zona de Asbury Park en Nueva Jersey liderando a la formación Southside Johnny And The Asbury Jukes con toda su energía para homenajear de la mejor manera posible a los grandes del Soul en "clave blanca" y sentando, de paso, las bases del sonido enérgico de la E Street Band.

Allí acabó siendo pieza fundamental en todos y cada uno de los detalles y arreglos musicales, convirtiéndose en el Consigliere rockero del Boss y de paso en Miami Steve siempre con sus estrafalarios looks latinos sobre el escenario.

Pero Stevie alcanzó su cota más alta cuando fundó su proyecto en solitario, Little Stevie And The Disciples Of Soul, consiguiendo movilizar a la escena musical internacional para aislar al régimen racista de Sudáfrica. Su canción contra el Apartheid Sun City convenció a muchas estrellas del momento para unirse a sus conciertos masivos que además finalmente (y sorprendentemente) consiguieron derrocar el régimen.

Nadie, ni siquiera él mismo, sabía que mas tarde (y sorprendentemente) se convertiría en estrella televisiva cuando David Chase, creador de Los Soprano, quedó encandilado por su carisma italiano y le ofreció un papel para su nueva serie. De tal manera que el propio Stevie escribió la biografía del personaje Silvio Dante basándose en su relación con Bruce Springsteen. Y el resto… es historia de la televisión.

Su posterior vuelta triunfal a la E. Street Band y el resto de iniciativas didácticas a las que se ha dedicado en los últimos años han convertido al bueno de Van Zandt en un personaje al que se hace difícil poder querer más y que este documental consigue radiografiar perfectamente a través de su particular carisma personal.

Camden, un barrio icónico

Disney+

El director Asif Kapadia, responsable de los documentales de Amy Winehouse y Airton Senna, decide reflejar en esta ocasión la historia de uno de los barrios más icónicos de la historia de la música pop: Camden Town, responsable de haber albergado entre sus calles y numerosos clubes una excepcional escena musical que ha ido mutando y transformándose a lo largo de los años.

Allí dieron sus primeros conciertos artistas locales como Madness, Coldplay, Dua Lipa, Pete Doherty y, por supuesto, la emblemática Amy Winehouse, cuya presencia ya forma parte del vecindario tanto como su famoso puente metálico pintado.

Y es que Camden fue el principio de una serie de sucesos y el punto de partida de muchos artistas que encontraron su lugar en un barrio tradicionalmente obrero y poblado por okupas que se convirtió en el epicentro de distintos movimientos musicales.

A lo largo de sus distintos episodios asistimos a cómo todas las propuestas tenían cabida, desde el punk y el rock locales, pasando por el Reagge de las antillas, hasta acabar albergando una sorprendente y variada escena de hip hop a comienzos de los 90.

De hecho, bandas raperas como The Roots y Black Eyed Peas se tuvieron que desplazar de Estados Unidos para establecerse en el icónico barrio (y alimentarse diariamente a base de fish and chips), donde su propuesta tuvo mucha más aceptación formando así su primera legión de fans en sitios como el Jazz Café o Dublin Castle. La traba racista no existía en el barrio londinense donde todo tipo de público confluía perfectamente en los conciertos de la zona y donde se podía experimentar con la identidad, tal y como mostraban las tribus urbanas reinantes de punks, rockers, skinheads, soulboys, teddyboys, dandys, etc.

El estrafalario glamour de los New Romantics a principios de los 80 era el look principal en la discoteca Candem Palace donde cualquier noche podía terminar tocando David Bowie, Prince o Madonna sin previo aviso.

Mientras la salvaje vida nocturna y la moda confluían perfectamente, los domingos en Camden Market se repartían los flyers de las fiestas clandestinas en gigantescas naves en desuso, de donde acabó surgiendo el latido house y dance que desencadenaría la expresión de la cultura rave transformando para siempre la cultura de baile.

Y es que Camden fue el lugar más musical de Londres, casi una ciudad musical dentro de una ciudad. Un crisol de culturas y espacios de ocio nocturno que marcó la batuta durante décadas dejando un legado que pasaría a la historia de la música pop tal y como queda reflejado perfectamente en esta serie documental.

Stax: Soulsville U.S.A.

HBO MAX

La Historia de Stax es la de cómo una pequeña empresa musical de Memphis (Tennessee) se acabó convirtiendo en el principal sello distintivo de la mejor música negra de Estados Unidos.

A lo largo del documental asistimos a cómo el mítico sello discográfico, formado primigeniamente por un estudio de grabación más una tienda de la mano de Jim Stewart y Estela Axton, redefinió el sonido afroamericano en los años 60 gracias a una generación de jóvenes talentos como Carla Thomas o Booker T. Jones.

Tras la puerta de Stax no había segregación y surgía constantemente la magia entre músicos blancos y negros, desafiando el orden imperante en un estilo musical que buscaba más el flow de la improvisación que de las estructuras habituales de las canciones. Además de tener un sonido más crudo, rural y sureño que marcaba la diferencia con respecto a su gran competidora en ese momento la discográfica Motown de Detroit.

Con la icónica y cool canción Green Onions de Booker T. & the M.G.'S el sello puso la primera piedra de su leyenda en un disco interracial basado en elementos de pop blanco y country ganándose automáticamente la confianza de que en Stax podían salir los mejores discos de Rythm & Blues.

Otra de las mejores aportaciones que también hace esta serie documental es la de reivindicar la figura del malogrado Otis Redding, una de las mejores y más personales voces de la historia del soul que recibe un homenaje a la altura de su leyenda en su electrizante y emotiva actuación del festival de Monterrey en 1967.

Más tarde, y ya entrados en la década de los 70, la figura del compositor y cantante Isaac Hayes sería uno de los iconos mas sexis y distintivos del sello Stax gracias a su carrera en solitario y, sobre todo, al Oscar que recibió por la banda sonora de la película Shaft en 1972, inaugurando el género afroamericano por excelencia de esa década: el blaixploitation.

El paradigma de la discográfica cambia con la entrada del ambicioso Al Bell, que llevó el sello a niveles económicamente mucho más altos, siempre comprometido con la comunidad negra y siempre dispuesto también a sacar una rentabilidad pertinente de ello.

De ahí surgió el macro-concierto Wattsatx en el estadio de fútbol de Los Ángeles, donde se reunieron más de cien mil afroamericanos para celebrar su histórico legado, quedando reflejado en su excelente documental homónimo donde las figuras de, entre otros, Carla y Rufus Thomas, The Bar-Kays y donde el legendario Black Moses Isaac Hayes (enfundado en cadenas esclavistas) sellaron para siempre la foto definitiva y musical de la lucha contra el racismo, que mantuvo el sello discográfico en aquella época tan agitada.

Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi

Disney+

Bon Jovi fue la primera banda de Heavy-Rock que consiguió llegar por primera vez al numero 1 en las listas de éxitos de todo el mundo con hitazos incontestables y legendarios como You Give Love a Bad Name y Living On A Prayer. Y es que su líder, Jon Bongiovi, lo tuvo muy claro desde el principio.

Oriundo de Nueva Jersey, al igual que Bruce Springsteen, Jon demostró una determinación y una ambición para lograr el éxito que tanto ansiaba. Para ello tenía todas las cualidades necesarias: una voz pegadiza y potente, un rostro y un pelo perfectos y una profesionalidad que ya dejaba patente desde sus primeros conciertos de los bares de la zona de Asbury Park en Nueva Jersey donde coincidió con la escena local tan excitante que allí se estaba formando.

El documental desgrana a través de sus cuatro episodios la crónica desenfrenada de una banda que alcanzó el éxito mundial con discos como Slippery When Wet, New Jersey y Keep The Faith, que desembocaron en interminables giras a lo largo de todo el planeta (llegando a dar en torno a 300 conciertos por año), mientras canciones como Lay Your Hands On Me o Wanted Dead Or Alive eran coreadas hasta la extenuación por miles de gargantas al límite en todos los grandes recintos disponibles.

Pero, por otro lado, también asistimos a ver como su líder lidia en la actualidad con poder mantenerse en lo más alto tras su operación de cuerdas vocales y su lucha constante por actualizar y reconfigurar un éxito de tal calibre.

También acaba apareciendo por el metraje Richie Sambora, su mano derecha durante tantos años en la banda, que abandonó la formación hace unos años y que aprovecha este documental para explicar las razones que le llevaron a hacerlo. Un desacuerdo más entre todas las separaciones que han escrito las páginas de la historia del rock'n roll.

En definitiva, la historia de Bon Jovi se acaba revelando como una retrospectiva perfectamente agradable, accesible y cariñosa de la banda heavy rock más exitosa de los años 80. Aunque se hace demasiado larga y acaba lastrando su excelente, desenfrenada y algo bizarra primera parte.