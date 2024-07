Bowie, Joana Serrat, Wilco: los últimos lanzamientos discográficos antes del parón veraniego

Eels time!

Eels

El arte de la tristeza que siempre ha destilado Mark Oliver Everett le ha conferido ser un superviviente nato, un cronista del desencanto pero siempre con una ironía y un sarcasmo a prueba de bomba. El cantante y compositor contó sus "catastróficas desdichas" vitales en el imprescindible libro Cosas que nuestros nietos deberían saber y desde entonces su ideario musical no ha hecho más que crecer en honestidad.

Portada del disco Time! de Eels.

El último álbum del particular Mr. E comienza con la tierna Time a modo de insigne diario personal mientras que el intimismo de We Won't See Her Like Again y la contundencia de Goldy refuerzan la idea de las huellas que dejan el paso del tiempo. Pero no es hasta que aparece la cálida y maravillosa Sweet Smile cuando el álbum se ilumina desaforadamente con una de sus mejores canciones en los últimos años.

Mientras el disco avanza navegando entre el delirio psicodélico de Lay With The Lambs y la dulzura de I Can't Believe It's True, las canciones se suceden casi a modo de diario personal hasta que Let's Be Lucky acaba finiquitando esta brillante colección de postales con una autoplegaria de corte optimista y vital.

Y es que Eels time!, de alguna manera, recoge un relato musical que se presenta como una conversación íntima y recogida donde el músico estadounidense no esconde unas heridas que acaban siendo doblegadas por la belleza y el amor de sus composiciones.

Big Wave

Joana Serrat

La cantante catalana da un giro al habitual estilo folk que nos tiene acostumbrados con su nuevo trabajo, Big Wave, grabado en el estudio The Echo Lab de Texas y con nuevo productor a los mandos: el legendario Matt Pence responsable de trabajar con leyendas como Jason Isbell, Jason Molina o John Grant influyendo de manera sobresaliente en el resultado.

Portada del disco Big Wave de Joana Serrat.

The Chord abre el disco sorprendiendo con unas texturas oscuras a través de un sonido denso y por momentos desgarrador que funciona como toda una nueva declaración de intenciones de la artista en este momento de su carrera.

Feathers y Sufferer pueden llegar a sonar como una Lana Del Rey más tenebrosa de lo habitual, mientras que el poderoso ritmo entrecortado de Tight To You puede transportarte al universo oscuro y dramático de una PJ Harvey.

La deliciosa Are You Still Here supone un pequeño respiro luminoso y calmado entre tanta densidad sonora al igual que el contrapunto de la sinfónica A Dream That Can Last.

Finalmente The Ocean certifica de manera triunfal este Big Wave con una sonora descarga poderosa y envolvente que acaba derritiéndose lentamente como un helado en pleno mes de julio.

Un disco, sin duda, que se aleja del sonido habitual de la cantante de Vic suponiendo un importante punto de inflexión en su carrera mientras ejecuta un arriesgado salto (casi) mortal que solo puede mirar hacia adelante sin miedo.

Rock 'n' Roll Star!

David Bowie

El legado de David Bowie, al igual que el de Bob Dylan, parece no tener límite a la vista y una nueva muestra de ello es este extraordinario lanzamiento de Rock ‘n’ Roll Star!, una caja de lujo que incluye 5 CDs y 1 Blu-Ray.

Portada del disco Rock 'n' roll star! de David Bowie.

Un lanzamiento que ofrece una mirada detallada al viaje musical de David Bowie centrándose en la creación de su icónico personaje Ziggy Stardust y la grabación del emblemático álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars.

El amplio contenido a disfrutar captura a la perfección el fenómeno que rodeó a la figura de Ziggy, incluyendo sesiones de radio y presentaciones televisivas en el Reino Unido, así como actuaciones, maquetas y mezclas alternativas.

Y es que es resulta muy difícil resistirse a escuchar las demos inacabadas y con las letras incompletas de Hang On To Yourself, Ziggy Stardust o Soul Love o los estribillos originales provenientes de Starman que muestran a un Bowie más humano y en pleno proceso compositivo.

El clásico de la Velvet Underground White Light/ White Heat suena mas rockero y glam de lo habitual en las sesiones de John Peel así como Moonage Daydream y Sufragette City en un remasterización impecable y ciertamente poderosa. En definitiva, una caja del tesoro repleta de joyas musicales para estar entretenido descubriéndolas a lo largo de todo el verano.

Hot Sun Cool Shroud

Wilco

Tan solo unos meses después de incluir su ultimo álbum Cousin entre los discos internacionales mas destacables del año 2023, la banda de Chicago vuelve de golpe y sin avisar con un EP de 6 canciones a modo de obsequio para sus seguidores más acérrimos.

Portada del disco Hot sun cool shroud de Wilco.

Poco más de diecisiete minutos musicales que sirven para comprobar como Wilco sigue disfrutando de su posición privilegiada y haciendo lo que les da la gana sin tener que rendir cuentas a nadie, salvo a ellos mismos.

La desenfadada Hot Sun abre este divertimento musical a modo de aperitivo y muy al estilo de la banda de Chicago continuando con el vacile rockero sónico de Livid y alcanzando la esencia 100% Wilco en Annhilation con los inconfundibles guitarrazos del virtuoso Nels Cline.

Por otra parte, Ice Cream y Say You Love Me nos devuelven al estado más melancólico y preciosista de los de Chicago. Y es que si Wilco no existiese, sin duda habría que inventarlos.

Vagabonds, virgins & misfits

Mike Campbell & The Dirty Knobs

Haber sido la mano derecha de Tom Petty durante tanto tiempo ha llevado al guitarrista Mike Campbell, por evidentes méritos propios, a figurar entre los más ilustres capítulos de la historia del rock. Un parnaso que a veces puede dificultar una evaluación correcta de la carrera en solitario emprendida por aquellos músicos acostumbrados a ejercer de acompañantes de un protagonista principal.

Portada del disco de Mike Campbell & The Dirty Knobs.

Junto a su banda de acompañamiento The Dirty Knobs el músico de Jacksonville presenta su tercer trabajo Vagabonds, Virgins & Misfits, en una suerte de disco en directo (en trampantojo) que le sitúa en primera línea ya desde la excelente The Greatest que abre el álbum con inusitada fuerza.

La figura del rubio estadounidense abandonó la corporeidad para instalarse en la memoria colectiva y parece que Mike Campbell quiere seguir continuando el legado de Tom Petty a toda costa, Innocent Man es una buena muestra de ello, guiada por unas guitarras envolventes de característico sonido a The Byrds.

Dare To Dream quizás es la que más suena al viejo y querido Petty con su característica nostalgia melódica en una presencia constante que sobrevuela todo el disco (e incluso este texto) mientras es acompañado en esta ocasión por la voz del también mítico Graham Nash.

La cantante Lucinda Williams hace una aparición especial en Hell Or High Water para aportar su característico color mientras que el trallazo So Alive recuerda a las canciones mas rockeras de The Heartbrakers.

Finalmente, My Old Friends cierra el disco por todo lo alto en una preciosa elegía a la amistad y la carretera en una aventura musical que, afortunadamente, parece no tener fin.

Wide open, horses

James Vincent McMorrow

El cantautor e instrumentista irlandés James Vincent McMorrow regresa a la escena con su séptimo álbum de estudio Wide Open, Horses, un disco que marca un retorno a sus raíces y una reconexión con su propia narrativa artística.

Portada del disco Wide Open Horses de James Vincent.

Antes de grabar una sola canción, el compositor irlandés realizó dos noches de conciertos en el National Concert Hall de Dublín, donde grabó demos en baja fidelidad y ensayó el material con el objetivo de "ver qué funcionaba y qué no", convirtiéndose esta experiencia en la base para el álbum.

De tal manera que Never Gone abre su nuevo trabajo con una confesión íntima, rodeada de coros angelicales, para después continuar con la dinámica Look up!! perfectamente adornada con un banjo punteado y una envolvente Pedal Steel.

El tono folk intimista marca de la casa de Stay Cool y la canción homónima Wide Open, Horses recuperan al James más refinado así como Day All The LIghts Went Out, una pieza hermosa y delicada que crece de forma similar a como lo haría Bon Iver hasta alcanzar un clímax vertiginoso.

Las festivas y desenfadadas Give Up y Things We Tell Ourselves acaban ofreciendo el contrapunto perfecto en un disco que supone un paso adelante en la carrera del irlandés mientras sigue explorando musicalmente en sus letras la búsqueda de sentido y la aceptación de la fugacidad de la vida.

Stung!

Pond

La deliciosa conexión existente entre la psicodelia y la escena independiente australiana durante la última década ha dado a luz excelentes bandas con un gran sello distintivo como King Gizzard and The Lizard Wizard, Psychedelic Porn Crumpets y por supuesto a Tame Impala con el que Pond comparte filosofía musical (y también algunos miembros de la banda) desde sus comienzos.

Portada del disco Stung! de Pond.

En su último y más extenso trabajo Stung! (Spinning Top Records, 2024), la banda de Perth consigue revitalizar su discurso psicodélico apuntando hacia nuevos territorios más emocionales y privados.

Y es que Pond invita a su variado universo sonoro repleto de sintetizadores espaciales y guitarras distorsionadas tal y como manifiesta Neon River que suena muy Zeppeliana pero a su estilo, mientras que los delirios funkys de So Lo homenajean a Prince mostrando la parte mas gamberra de la banda australiana.

Edge Of The World part 3 y Boys Don’t Crush recuperan a los Pond más progresivos y coloridos con la voz de Nick Allbrook consiguiendo sobrevolar por encima de sus mismas influencias, llegando a un puerto propio.

Fell From Grace With The Sea despide de manera excelente y sinfónica este notable Stung!!, que tras más de dos décadas en la industria, supone para la banda de Perth un viaje sonoro ambicioso y diverso que abraza sin complejos la libertad de crear sin tener que cumplir con ninguna expectativa comercial.