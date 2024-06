Paul McCartney regresará a Madrid en diciembre después de ocho años

Desde hace unos días Madrid estaba empapelada con carteles que dejaban caer una posible visita de Paul McCartney a la ciudad. Hoy, la promotora Live Nation ha confirmado que el cantautor británico, icónico miembro de The Beatles, traerá su gira Got Back al WiZink Center de Madrid los días 9 y 10 de diciembre. Las entradas saldrán a la venta oficialmente el viernes 21 de junio a las 10h y en preventa exclusiva a clientes del banco Santander, con la plataforma Santander SMusic, a partir del 19 de junio a las 10h.

Fue en 2016 la última vez que McCartney cantó en un escenario madrileño, el desaparecido Vicente Calderón. En 2020 iba a venir a Barcelona, pero a causa de la pandemia no pudo ser. Este otoño 2024 continuará su gira Got Back en Latinoamerica y no paran de sumarse nuevos destinos y fechas. Previsiblemente, una de ellas será Madrid. Comenzará en Uruguay y seguirá por Argentina y Perú en octubre.

McCartney entró a formar parte de The Quarrymen, el grupo que John Lennon había formado en la escuela. De allí desembocaron en The Beatles, junto con George Harrison y Ringo Star. En 1970 se anunció la ruptura de la banda. Está considerada como la banda más importante del movimiento contracultural de la historia de la música.

✨¡8 años después de su último concierto en España, el icónico Paul McCartney vuelve a Madrid!



✨Entradas a la venta el viernes 21 de junio a las 10h en https://t.co/Q9PRyJw9n8, Ticketmaster y El Corte Inglés



✨Más info sobre preventas y precios en https://t.co/AFZTRW4G3g pic.twitter.com/NWBDsYHCVq — Live Nation España (@LiveNationES) June 17, 2024

Una nueva carrera en solitario

Desde entonces McCartney continuó con su carrera musical en solitario, creó el grupo Wings con su esposa y ha compuesto bandas sonoras para películas, música clásica y electrónica. En 2021 aparece en la miniserie documental McCartney 3,2,1, donde cuenta su trabajo musical con The Beatles, Wings y ahora en solitario.

Con Got Back anunció el regreso a los escenarios tras la pandemia de Covid-19 que paró toda su agenda. Entre la primavera y el verano de 2020, McCartney tenía presentaciones por toda Europa, incluída Barcelona, pero fueron todas canceladas.

Paul McCartney dice que ha usado inteligencia artificial para crear "la grabación final de los Beatles". El 18 de diciembre de 2020, salió a la venta McCartney III, que cierra la trilogía de discos en solitario de Paul iniciada en 1970. Un año después se anunciaron las primeras fechas en Estados Unidos para el nuevo tour. El 28 de abril de 2022 empezó la gira en Spokane. Cantó con Bruce Springsteen, Dave Grohl y Bon Jovi.

El 31 de julio de 2023, después de más de un año sin novedades respecto al tour, se anunciaron fechas para Australia, Brasil y México. Ahora, retoma la vuelta al mundo y viaja hasta latinoamérica tocando, quizás, España.