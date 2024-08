La Fiscalía francesa pide otro juicio a Depardieu por la violación a la actriz Charlotte Arnould en 2018

La Fiscalía de París ha solicitado a la Justicia que se juzgue al actor Gérard Depardieu por la presunta violación a la actriz Charlotte Arnould en 2018, lo que se sumaría al juicio por agresiones sexuales a otras dos mujeres programado para este octubre, informaron este jueves a EFE fuentes fiscales.



Corresponde ahora al juez de instrucción decidir qué curso dar al procedimiento, indicaron las fuentes. La solicitud fue remitida a los tribunales por la Fiscalía el 14 de agosto pasado, pero fue revelada este jueves por el canal televisivo francés BFM.



Al actor francés de 75 años se le acusa, en concreto, de haber violado mediante penetración manual a Arnault y de haber cometido contra ella agresiones sexuales en su domicilio de París los días 7 y 13 de agosto de 2018.



La víctima fue la primera actriz en presentar denuncia contra Depardieu, años antes de la ristra de escándalos y acusaciones que han salido a la luz sobre él en los últimos tiempos y que han cobrado impulso, en buena medida, gracias a la invitación a romper el silencio del movimiento Me Too francés.



La querella de Arnault, que entonces tenía 22 años, fue presentada en agosto de 2018 en la región de Bocas del Ródano (sur), pero la Fiscalía local dejó el caso en manos de la de París, donde tuvieron lugar los hechos. En 2019, la denuncia había quedado archivada, tras ser investigada por la policía judicial, al considerarse que "los hechos no parecían suficientemente acreditados".



La víctima respondió entonces presentando otra demanda por la vía civil en 2020 y, tras un nuevo examen de los procedimientos, la Fiscalía de París ordenó ese mismo año la reapertura de las investigaciones por violación, de modo que Depardieu quedó imputado unos meses después.



El protagonista de Cyrano de Bergerac (Jean-Paul Rappeneau, 1990) fue interrogado en 2021 sobre los hechos y en 2023 se organizó un careo entre las partes ante el juez de instrucción. El 16 de abril pasado se declaró cerrada la investigación y, con ese trámite concluido, la Fiscalía ha emitido su petición para que Depardieu sea juzgado por un tribunal penal por los delitos denunciados por Arnault.



Además de esta causa, Depardieu será juzgado en octubre por agresiones sexuales cometidas contra dos mujeres en 2021, durante el rodaje de la película 'Les volets verts' (Jean Becker).



En enero pasado otra mujer lo denunció por agresiones sexuales mientras filmaba Le magicien et les siamois (Jean-Pierre Mocky), en 2014, pero en este caso la querella se archivó tres meses después por haber prescrito ya los hechos. Es lo mismo que ya ocurrió con otra denuncia por violación presentada contra él por la actriz francesa Hélène Darras por unos hechos de 2007.



En España, Depardieu también fue denunciado por la periodista y escritora española Ruth Baza, por supuesta violación cometida en 1995 cuando acudió a París a entrevistar al actor. El margen de esta sucesión de procedimientos legales, Depardieu también ha sido acusado en la prensa por más de una quincena de mujeres que, en su mayoría de manera anónima, dieron su testimonio sobre cómo el actor solía sobrepasarse y tener comportamientos sexuales y groseros en el entorno profesional.



El que fuera durante muchos años uno de los rostros más conocidos del cine francés, por su parte, ha defendido siempre su inocencia y asegura ser víctima de un linchamiento mediático.