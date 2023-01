Diez claves del cine en 2023: la rebelión de los veteranos maestros

Los más experimentados acaparan el protagonismo del curso cinematográfico con la vuelta al largometraje de Víctor Erice, el Goya de Honor para el aún activo Carlos Saura y la presencia de Almodóvar en Cannes. Además, nos toca celebrar los 70 años de la Filmoteca. John Ford, Charlton Heston y El exorcista volverán a la conversación con efemérides redondas en un año marcado por la nueva Ley del Cine.

1. El regreso de Víctor Erice

Aunque nunca dejó de trabajar en cortos y videoinstalaciones, hace ya más de 30 años del estreno de su último filme, El sol del membrillo (1992), y en 2023 cumplirá 50 su ópera prima y obra maestra imperecedera El espíritu de la colmena (1973), el único trabajo español que aparece en la lista de las 100 mejores películas de la historia de Sight & Sound. Por tanto, que a sus 82 años Erice regrese con Cerrar los ojos supone todo un acontecimiento que marcará el curso cinematográfico. La película narra la historia de la desaparición de un célebre actor español y cuenta con Manolo Solo, José Coronado, Petra Martínez y Ana Torrent en el reparto.

John Ford. Foto: Hatari Books

2. 50 años sin John Ford

Fue el gran realizador del wéstern, con títulos como La diligencia, Fort Apache, Centauros del desierto o El hombre que mató a Liberty Valance, pero su inquietud le llevó mucho más allá: dramas sociales (¡Qué verde era mi valle!), filmes sobre sus raíces irlandesas (El hombre tranquilo), aventuras africanas (Mogambo), incursiones bélicas (Escrito bajo el sol)... Al tiempo que inventaba el cine, también inventaba América: sus mitos, sus utopías, sus fracasos... y su mirada se fue velando con un poso de amargura. Un momento ideal para descubrir toda su complejidad.

Carlos Saura. Foto: Silvia P. Cabeza

3. Carlos Saura, Goya de Honor

En una entrevista en El Cultural en 2022, Carlos Saura afirmaba respecto a la Academia de Cine: “Ha sido conmigo un poco injusta en general [...] Hay una especie de problema ahí que no sé cuál es”. La institución parece que tomó nota y decidió otorgarle el Goya de Honor, un reconocimiento merecidísimo para uno de nuestros directores más legendarios, que a sus 91 años estrenará el documental Las paredes hablan, sobre el origen del arte y su relación con las tendencias más vanguardistas. Saura recibirá el galardón el 11 de febrero en Sevilla, en una gala de los Goya en la que As bestas (17 nominaciones) y Modelo 77 (16) parten como favoritas, seguidas de cerca por Alcarràs (11) y Cinco lobitos (11).

4. ¡A llenar las salas!

La nómina de directores extranjeros que llegan a las salas españolas es muy prometedora: Darren Aronofski (The Whale), Park Chan-wook (Decision to Leave), Damien Chazelle (Babylon), Steven Spielberg (The Fabelmans), Claire Denis (Stars at Noon), Mia Hansen-Love (Una bonita mañana), Christopher Nolan (Oppenheimer), Denis Villeneuve (Dune 2), Martin Scorsese (The Killers of the Flower Moon), Greta Gerwig (Barbie)... En el cine palomitero, todo girará en torno a Indiana Jones y el dial del destino (James Mangold) y Misión imposible: sentencia mortal (Christopher McQuarrie).

5. Cine español: la resaca

Tras un año histórico en el cine español, ¿qué nos deparará 2023? Será complicado mantener el nivel. Entre toneladas de comedias, thrillers y filmes de terror, destacan J. A. Bayona (La sociedad de la nieve), Paco Plaza (Hermana muerte), Benito Zambrano (El salto) y Manuel Martín Cuenca (El amor de Andrea). También habrá que estar atentos a las segundas películas de directoras que nos convencieron con sus óperas primas: Lucia Alemany, Celia Rico, Alauda Ruiz de Azúa... Y veremos si la camada de debutantes resulta tan fructífera como la de 2022.

6. Almodóvar, relatos y corto

2023 iba a ser el año en el que estrenara su primer filme en inglés, esa ansiada adaptación de Manual para mujeres de la limpieza a la que finalmente renunció por no sentirse preparado para trabajar en inglés en un proyecto de tanta envergadura. Una lástima, aunque el manchego nos resarcirá con el libro de relatos El último sueño (Reservoir Books) y, el wéstern gay Strange Way of Life, un cortometraje con Ethan Hawke y Pedro Pascal que tendrá su puesta de largo en Cannes.

Cine Doré, sede de la Filmoteca Española

7. Los 70 años de la Filmoteca

El 13 de febrero de 1953 nació la Filmoteca Nacional (rebautizada como Española 30 años más tarde), por lo que en 2023 celebramos su 70 aniversario. Con Valeria Camporesi al frente desde enero, la institución seguro que prepara gratas sorpresas para los cinéfilos, al tiempo que continuará custodiando el legado de nuestros cineastas y defendiendo la experiencia en sala. Ayudará que la nueva Ley del Cine le haya otorgado la categoría de Bien de Interés Cultural.

8. Ley del cine y de las Plataformas

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros el 27 de diciembre, se tramitará de urgencia en el Congreso. Su objetivo, además de atender a las demandas de los productores independientes, es regular la nueva realidad de la industria, por lo que incluye en su título el término ‘Cultura Audiovisual’. Por ello, sin perjuicio para el cine, incorpora ayudas a la producción de series y obliga a las plataformas a hacer públicos los datos de visionados para proteger los derechos de autor. Solo el tiempo dirá si es una buena ley.

9. Los 100 de Charlton Heston

Interpretó a Moisés en Los Diez Mandamientos, se rebeló contra los romanos en Ben-Hur, pintó la Capilla Sixtina en El tormento y el éxtasis, luchó contra todos en El Cid, sofocó la rebelión de los bóxer en 55 días en Pekín, viajó a El planeta de los simios y aún tuvo tiempo de trabajar con Orson Welles o Sam Peckinpah. Una trayectoria estelar solo empañada por sus últimos años al frente de la Asociación Nacional del Rifle.

Una imagen de 'El exorcista'

10. El exorcista. 50 años de miedo

La película que cambió la historia del cine de terror, otorgándole una pátina de prestigio al género gracias a sus 11 nominaciones a los Óscar (se llevó guion adaptado y sonido). Un filme que ahonda en los misterios de la fe con una soberbia dirección de William Friedkin.

Sigue los temas que te interesan