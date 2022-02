Paco Plaza: "Acudo dos o tres veces por semana al cine, eso es insustituible"

¿Qué libro tiene entre manos?

En el polvo de este planeta, de Eugene Thacker.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

Muchas veces el despiste. Como suelo estar con varios a la vez, uno se queda por el camino. Pocas veces los abandono por voluntad propia.

¿Con qué personaje cultural le gustaría tomar un café?

Con Goya. Porque le admiro profundamente y para contarle que se iba a inventar el cine y que le iban a poner su nombre a unos premios en España. A ver qué cara ponía.

¿Recuerda el primer libro que leyó?

El primero que recuerdo conscientemente es La metamorfosis, de Kafka. ¿Un hombre se convierte en escarabajo? ¡Tenía que leer eso!

¿Cómo le gusta leer, cuáles son sus hábitos de lectura?

Solo lo disfruto de verdad en vacaciones, cuando puedo dedicar una tarde entera al libro para que sea lo único que ocupe mi cabeza.

¿Qué acontecimiento cultural le hizo cambiar su manera de ver el mundo?

La muerte de Paquirri.

En 1999 el corto Abuelitos, ahora La abuela... ¿Hay nexo?

Mi preocupación por el paso del tiempo y la muerte es de hace muchos años; en aquel momento mi experiencia con ancianos se resumía a mis abuelos, ahora son mis padres los que tienen 80 años y sigue siendo un tema muy presente en mi vida.

¿Qué recomendaría hacer antes de ir a ver la película?

No ir solo. No porque se vaya a pasar mucho miedo, sino por tener alguien con quien comentar la película al salir.

Desvélenos alguna sorpresa del filme (sin hacer spoiler)

Hay una persona que interpreta tres papeles diferentes.

¿Qué le ha dado la saga REC además de un remake?

Sobre todo el cariño de los espectadores. Eso es lo más bonito, sentir que la película cala y se convierte en su propio patrimonio.

¿Da miedo hacer cine en nuestro país?

Vivimos un momento muy incierto. Para el cine, para la cultura y para cualquier empresario en general. El mundo se está sacudiendo como un perrete mojado y no sabemos cómo va a quedar cuando se seque.

¿Qué tipo de música escucha habitualmente?

Ahora casi siempre Spotify en el teléfono. Muy variada, aunque con predilección por el rock español.

¿Cómo está viviendo la revolución del cine en las plataformas? ¿Se adapta? ¿Se resiste?

Diría que la disfruto. Veo muchas películas que a lo mejor no iría a ver al cine. Pero sigo acudiendo dos o tres veces por semana a las salas. Eso es insustituible.

¿Se ha enganchado a alguna serie?

Sigo disfrutando cada temporada de Larry David.

¿Le importa la crítica, le sirve para algo?

Se aprende muchísimo leyendo sobre lo que has hecho; la visión de otra persona sobre tu trabajo ayuda a aprender, y cuanto más informada e inteligente sea más provechosa.

¿Entiende, le emociona, el arte contemporáneo?

No sé si lo entiendo, pero me emociona a veces y me deja indiferente otras. Me gustan mucho las obras que me desafían y que me descolocan. En el intento de comprenderlas creo que radica su disfrute.

¿Cuál ha sido la última exposición que ha visitado?

Glitchland, de Julio Sarramián. Son paisajes de colores irreales y recorridos por líneas artificiales que me hacen reflexionar sobre el intento humano de constreñir y ordenar lo que es ser indomable.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

De Velázquez. Y si puedo elegir, Las Meninas.

¿Le gusta España? Denos sus razones

Me encanta; por el clima, por la amabilidad de la mayoría de la gente, por una tradición cultural única, una gastronomía variada e imbatible y sobre todo por el sentido del humor que impregna nuestra vida cotidiana.

¿Qué le pide a este recién estrenado 2022 para el sector cultural?

Espectadores con ganas de compartir y disfrutar.

