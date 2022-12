Valeria Camporesi dirigirá la Filmoteca Española

La Filmoteca Española, organismo encargado de la preservación del patrimonio cinematográfico español dependiente del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), renueva su dirección.

A partir de enero de 2023, se incorpora al puesto Valeria Camporesi, catedrática de Historia del Cine y de la Cultura Visual en la Universidad Autónoma de Madrid. Toma el relevo de Josetxo Cerdán quien, tras cuatro años al frente de la institución, deja el cargo por motivos personales para reincorporarse a su labor docente e investigadora.

Valeria Camporesi (Bolonia, 1957), doctora en Historia y Civilización por el Instituto Universitario Europeo, es actualmente catedrática de Historia del Cine y de la Cultura Visual en el Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Madrid, del que es también directora desde 2019.

En paralelo a su labor como docente e investigadora, desde 2008 ha ocupado diferentes cargos de gestión académica. Hasta 2022 ha sido vicerrectora de Extensión Cultural y Divulgación Científica; vicedecana de Relaciones Internacionales; directora de departamento; y coordinadora de títulos de máster y doctorado.

Entre sus publicaciones destacan el manual Pensar la historia del cine (Cátedra, 2014), el libro sobre historia del cine español en italiano Il cinema spagnolo (Carocci/Il Mulino, 2014), Para grandes y chicos. Un cine para los españoles, 1940-1990 (Turfán, 1993) y el basado en la investigación de su tesis doctoral Mass Culture and National Traditions. The BBC and American Broadcasting (European Press Academic Publishing, 2000).

También ha publicado una serie de artículos sobre cine español en perspectiva transnacional en revistas como NECSUS_European Journal of Media Studies (2022), Studies in European Cinema (2018), Historical Journal of Film, Radio and Television (2014), Secuencias (2008) y Cinema et Cie (2005), entre otras.

Sigue los temas que te interesan