Pedro Almodóvar estrenará en Cannes su wéstern gay con Ethan Hawke y Pedro Pascal

Pedro Almodóvar (c), con Ethan Hawke (i) y Pedro Pascal (d) durante el rodaje de 'Strange Way of Life'. Foto: El Deseo

Pedro Almodóvar estrenará en el próximo Festival de Cannes su cortometraje Strange Way of Life, un wéstern sobre la homosexualidad protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke. El director manchego lo ha anunciado este viernes en el pódcast At Your Service, de la cantante británica Dua Lipa, según informa Efe.

El corto, rodado en el desierto de Tabernas, en Almería, es "un wéstern queer que cuenta la historia de dos hombres que se aman y en el que sus protagonistas se comportan de forma opuesta en la misma situación", ha explicado Almodóvar, que recibirá el Premio Feroz de Honor en 2023.

El título del cortometraje, Strange Way of Life (Extraña forma de vida), está tomado de un fado de Amália Rodrigues. "La letra de ese fado sugiere que no hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas a tus propios deseos", explicó el director en el Festival de Venecia de hace dos años, cuando anunció por primera vez que tenía la intención de rodar un "wéstern muy particular".

Aunque el tema de la homosexualidad ha aparecido ya en otras películas del Oeste como Brokeback Mountain (Ang Lee, 2005) y El poder del perro (Jane Campion, 2021), Almodóvar ha afirmado que su cortometraje introduce "diálogos que no se han producido antes en un wéstern".

En junio de este año se anunció el inicio del rodaje y la sinopsis de esta película protagonizada por un ranchero llamado Silva que cruza a caballo el desierto para visitar al sheriff Jake, con quien había trabajado como pistolero a sueldo 25 años antes.

Además de Pascal y Hawke, en el reparto de Strange Way of Life también figuran los españoles Pedro Casablanc y Sara Sálamo, así como Jason Fernández, José Condessa, George Steane y Manu Ríos.

No es el primer cortometraje que Almodóvar realiza con estrellas internacionales en los últimos tiempos. En 2020 presentó en Venecia La voz humana, protagonizado por Tilda Swinton y basado en la obra de Jean Cocteau.

Por otra parte, el pasado mes de septiembre, Almodóvar anunció el abandono del que iba a ser su primer largometraje en inglés, Manual para mujeres de la limpieza, una adaptación del libro de relatos homónimo de Lucia Berlin con Cate Blanchett como protagonista. El director afirmó que no estaba listo para abordar un proyecto tan ambicioso en inglés. "Ha sido una decisión muy dolorosa para mí", reconoció, porque había "soñado con trabajar con Cate durante mucho tiempo".

