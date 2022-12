Pedro Almodóvar publica en 2023 el libro de relatos 'El último sueño', una "biografía fragmentada"

Pedro Almodóvar (Calzada de Calatrava, 1949) publicará el 13 de abril el libro de relatos El último sueño en el sello Reservoir Books. “Este libro es lo más parecido a una autobiografía fragmentada”, explica el director de Dolor y gloria (2019) en la introducción de la obra. “El lector acabará obteniendo la máxima información de mí como cineasta, como fabulador y el modo en que mi vida hace que una cosa y las otras se mezclen”.

Los doce relatos que componen el volumen abarcan varias épocas, desde finales de la década de los sesenta hasta la actualidad, y en ellos se reflejan algunas de sus obsesiones más íntimas, además de su evolución como artista.

Los oscuros años escolares, la influencia de la ficción en la vida, los efectos inesperados del azar, la sofisticación del humor, los inconvenientes de la fama, la fascinación por los libros o la experimentación con los géneros narrativos son algunos de los temas que pueblan El último sueño, que contiene múltiples capas de lectura.

Portada de 'El último sueño'

El director literario de Reservoir Books, Jaume Bonfill, ha asegurado a Europa Press que Almodóvar es un "escritor secreto" que ha elaborado relatos desde finales de los años 60 y que los textos, en los que hay relatos puros, autoficción y crónica, permiten hacerse una idea del cineasta como creador y persona, ya que también muestran una parte íntima.

Algunos relatos ya fueron plasmados por Almodóvar en alguna de sus películas, como La visita, escrito entre 1973 y 1974, que inspiró un segmento de La mala educación (2003). “Es un libro de un autor que sorprenderá. Es un trabajo de narrativa pura que tendrá muchas claves de lectura”, asegura Bonfill.

Hasta la fecha, Almodóvar había publicado dos libros: la novela corta Fuego en las entrañas (1981, ilustrada por Javier Mariscal) y la recopilación de textos protagonizados por la heroína de los lavabos Patthy Diphusa (1991).

Regreso a Cannes en 2023

Aunque finalmente no dirigirá la adaptación de la novela de Manual para mujeres de la limpieza de Lucia Berlin, ambicioso proyecto que llevaba largo tiempo preparando junto a la actriz Cate Blanchett y al que renunció en septiembre por no sentirse preparado para rodar en inglés, Almodóvar sí llegará a las pantallas en 2023.

Será en el próximo Festival de Cannes donde estrene su cortometraje Strange Way of Life, un wéstern sobre la homosexualidad protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke. El director manchego lo anunció a principios de diciembre en el pódcast At Your Service, de la cantante británica Dua Lipa.

El corto, rodado en el desierto de Tabernas, en Almería, es "un wéstern queer que cuenta la historia de dos hombres que se aman y en el que sus protagonistas se comportan de forma opuesta en la misma situación", ha explicado Almodóvar, que recibirá el Premio Feroz de Honor en 2023.

Pedro Almodóvar (c), con Ethan Hawke (i) y Pedro Pascal (d) durante el rodaje de 'Strange Way of Life'.

El título del cortometraje, Strange Way of Life (Extraña forma de vida), está tomado de un fado de Amália Rodrigues. "La letra de ese fado sugiere que no hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas a tus propios deseos", explicó el director en el Festival de Venecia de hace dos años, cuando anunció por primera vez que tenía la intención de rodar un "wéstern muy particular".

Aunque el tema de la homosexualidad ha aparecido ya en otras películas del Oeste como Brokeback Mountain (Ang Lee, 2005) y El poder del perro (Jane Campion, 2021), Almodóvar ha afirmado que su cortometraje introduce "diálogos que no se han producido antes en un wéstern".

Además de Pascal y Hawke, en el reparto de Strange Way of Life también figuran los españoles Pedro Casablanc y Sara Sálamo, así como Jason Fernández, José Condessa, George Steane y Manu Ríos.

No es el primer cortometraje que Almodóvar realiza con estrellas internacionales en los últimos tiempos. En 2020 presentó en Venecia La voz humana, protagonizado por Tilda Swinton y basado en la obra de Jean Cocteau.

