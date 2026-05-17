Flandes amplía el foco

La reivindicación de las artistas del Siglo de Oro flamenco centra la completísima programación cultural del año en Flandes con tres exposiciones que amplían el foco de la historia del arte.

Además, la apertura del centro BRUSK en Brujas se une a las visitas imprescindibles en la región (Bruselas, Ostende, Malinas, Lovaina...), tanto en museos como al aire libre.

Y, siempre, dispuestos a redescubrir a los maestros flamencos in situ.

Clara Peeters: 'Mujer sentada a la mesa con objetos preciosos', h. 1607-10, en 'Inolvidables', Museo de Bellas Artes de Gante. Foto: Martin Corlazzoli

Las maestras flamencas se abren paso en Flandes. Tres exposiciones reivindican a las pintoras del Siglo de Oro que la historia del arte oficial había ignorado hasta hace poco.

A la magnífica y completa visión de Inolvidables se une la retrospectiva dedicada a Jenny Montigny, ambas en el Museo de Bellas Artes de Gante. Por su parte, la Casa Snijders & Rockox en Amberes se centra en la figura de Catharina van Hemessen y en el taller fundado por su padre.

Vista de BRUSK en el centro de Brujas

BRUSK: arte, luz y vanguardia en el corazón de Brujas. La ciudad belga inaugura este 8 de mayo un centro de arte que fusiona tradición y modernidad en un edificio sostenible y luminoso.

Abre sus puertas con dos exposiciones que definen su espíritu ecléctico: una revisión de la Brujas medieval y la mirada tecnológica de Refik Anadol sobre la metrópoli del futuro.

Mural de Adrian Iurco en Ostende. Foto: Jules Césure

Flandes en seis paradas imprescindibles. Aunque ahora podemos visitar exposiciones como Belleza e Bruttezza en Bruselas o la que reivindica a Hansche, maestro del estuco, en Lovaina, Flandes es un destino cultural perfecto en cualquier momento del año.

El street art en Ostende, las opíparas mesas borgoñonas en Malinas, los seis icónicos diseñadores de Amberes y el arte en la ribera del Mosa son solo una muestra de un gran viaje para disfrutar del arte.

Museo Hof van Busleyden en Malinas. Foto: Sophie Nuytten / Museum Hof van Busleyden

En el hogar de los genios flamencos. En Flandes vivían y trabajaban los grandes maestros flamencos. De sus calles y su naturaleza se nutrieron para crear sus obras. Visitar esos mismos espacios es la forma ideal para comprender su mundo.