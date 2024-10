¿Puede ser la paz una excusa para la guerra? La exposición 'Ecologías de la paz' se lo plantea desde el arte

El título de la exposición es suficientemente abstracto como para necesitar alguna aclaración. La primera, aunque nos puede parecer obvia, es que la paz no es la ausencia de guerra, entendida esta como un enfrentamiento armado, sino una amplia variedad de situaciones.

Ecologías de la paz. Colección TBA21. Fase II C3A. Córdoba. Comisaria: Daniela Zyman. Hasta el 30 de marzo

Desde la marginación de colectivos a la ocupación de territorios, desde la represión de la protesta a la violencia de género o las políticas extractivistas, que convierten la problemática ecológica en crisis social.

Otro asunto de importancia es cómo la paz se ha convertido en un término en disputa, cuyo escenario está plagado de contradicciones y posiciones polarizadas. Por último, cabe señalar que, por todo ello, es necesaria una trasformación de los medios de análisis y las herramientas de intervención. En esa dirección está orientada esta exposición.

Su primera fase, inaugurada el pasado abril, se centraba en el conflicto, sus causas y sus escenarios. Esta segunda, que ha incorporado doce nuevas obras, propone hacerlo sobre el duelo y las estrategias de curación de las partes afectadas.

Daniela Zyman, la comisaria de la muestra, ha realizado una encomiable labor de selección de obras procedentes de la colección de TBA21, articulada de forma comprensible y abarcable, a pesar de la variedad de soportes y lenguajes.

Obras de Fionna Banner y Ryan Gander. Foto: Imagen Subliminal (Rocio Romero y Miguel de Guzmán)

Aunque lo he escrito ya en estas mismas páginas, quiero insistir en que las exposiciones de arte contemporáneo requieren dosis extra de tiempo y dedicación para sacarles partido. La recompensa, si la exposición es interesante, hará bueno el esfuerzo.

Como en este caso. A pesar de las limitaciones de la selección, que parte de una colección previa, y de que las Ecologías del título han de entenderse como un sistema de sistemas, no en su sentido más obvio y actual. Con todo y con eso, la exposición es un mapamundi de las guerras y los procesos de paz.

Y qué oportunas y elocuentes son muchas de estas obras. Por ejemplo, Parade, 2004, de Fiona Banner, una nube de 201 modelos de los aviones de guerra actualmente en activo.

O la impactante, valga la redundancia, AK-47 vs. M16 (2015), de The Propeller Group, que muestra el choque de las balas de las dos armas más características de Rusia y Estados Unidos.

Es muy poderoso el ritual de purificación de los lugares de partida y llegada de esclavos (en Senegal y Brasil), realizado en 2015 por Ayrson Heráclito. De Courtney Desiree Morris es la performance Bendición, que la artista realizó en 2023 en las calles de Córdoba, conectando los ritos de santería con las procesiones católicas.

Por el número de obras, podríamos hablar de una sección dedicada al conflicto de Oriente Medio, que tristemente está de permanente actualidad desde hace décadas. Así, la obra de Walid Raad Better Be Watching the Clouds (2000-2017) en que, irónicamente, superpone a la botánica local los rostros de líderes políticos implicados en el conflicto.

Por su parte, Mirna Bamieh crea en Bitter Things (2024) una escenografía en la que combina su historia familiar ligada a la producción de cítricos con testimonios de la destrucción de ese mismo territorio.

Lawrence Abu Hamdan muestra en 400 billion dollars of air (2022) las violaciones del espacio aéreo libanés por la aviación israelí. Creo que la tarea del arte es cuestionar los lugares comunes, no habría estado de más encontrar alguna obra alusiva al terrorismo árabe.

Cristina Lucas: 'Tufting Ukraine, Afganistán, etc '(2006-2024). Foto: Imagen Subliminal (Rocio Romero y Miguel de Guzmán)

Cambiando de escenario, me ha parecido revelador, aunque de trabajoso desciframiento, el montaje fotográfico de Samson Kambalu Mboya Series (2016), que combina imágenes de la descolonización de Kenya con las de Obama, cuyo padre estuvo implicado en este proceso, en un contexto que alude a la imposición de la “Pax Americana”.

Explícitamente “ecológicas” son las famosas fotos de Allan Sekula, Marea Negra (2002), o el impresionante Surtidor de gasolina petrificado (2010) de Allora & Calzadilla.

Armin Linke nos introduce, con su fotoensayo Prospecciones oceánicas (2016-2017), en los sofisticados y dañinos planes de extracción de minerales a grandes profundidades.

La obra de Cristina Lucas De ida y vuelta (2022) representa mediante airosas esculturas de línea tres rutas del comercio global: el canal de Panamá, el de Suez y el que previsiblemente se abrirá cuando el deshielo permita el tráfico en el Atlántico norte.

Entre las obras más líricas están los delicados Newspaper Poems (2002) Janet Cardiff. Y también esa columna de abrazos coronados por la Vía Láctea, de Daniel Otero Torres.

Me ha gustado especialmente Rare Earth Project (2014), de Suzanne Treister. Un gran mandala con nombres de metales raros, imprescindibles para la tecnología actual, relacionados con conceptos y personajes. Quizás sea también necesario un mandala de “conocimientos raros” para arreglárnoslas en este mundo en transformación.