Un artista anónimo cuela una obra por la libertad de Julian Assange en el Museo Victoria & Albert de Londres

El Museo Victoria & Albert de Londres, famoso por atesorar más de 5.000 años de piezas históricas sobre la creatividad humana, ha sufrido uno de los casos más sorprendentes de jaqueo realizado por un artista anónimo, según ha podido saber El Cultural.

La intervención, realizada el pasado 29 de abril, no solo cuestiona la insuficiente seguridad del museo (Sala 90A) sino que integra en su "Sala de Miniaturas" —un espacio que exhibe permanentemente retratos en miniatura de los personajes más relevantes de Reino Unido de los siglos XVI al XIX— el retrato de Julian Assange y su mujer Stella como si fueran auténticas piezas históricas.

Para ello han utilizado los mismos códigos visuales del dispositivo museístico: la vitrina y la miniatura pintada con delicadeza en acuarela junto con una cartela explicativa. El o la artista, cuya identidad desea mantener el el anonimato, ha recreado dos miniaturas en óleo del activista australiano y de su mujer, imitando el estilo antiguo, para concienciar al público sobre su próximo juicio el día 20 de mayo y promover el apoyo a su causa.

La urna clandestina introducida en el Victoria & Albert Museum de Londres

El Cultural se ha puesto en contacto con el Museo Victoria & Albert y confirman que el material fue, efectivamente, descubierto y retirado antes de la apertura al público de la Sala de Miniaturas al día siguiente, martes 30 de abril.

Estos pequeños retratos portátiles de época a menudo estaban dotados de un gran simbolismo, tanto político como personal, pues fueron pintados para ser portados, vistos de cerca, y ser presentados como muestras de lealtad, amistad o amor.

Utilizando los mismos mecanismos propagandísticos que, por ejemplo Isabel I, el artista introduce así un alegato en favor de la libertad de expresión y la libertad de Julian Assange al que podrían condenar a más de 150 años de cárcel por el caso Wikileaks, por el que sacó a la luz ilegalidades y crímenes de Estado que los gobiernos querían ocultar.

La urna de metacrilato estaba montada con una tira de luz led, un temporizador y su correspondiente cartela con un texto explicativo y ha sido realizada ex profeso para fundirse con la colección de retratos del museo.

La obra fue introducida en el V&A el lunes 29 y pasó desapercibida para el personal del museo durante todo el día. No fue hasta el martes 30 cuando la obra fue detectada.

La Sala de Miniaturas del Victoria & Albert donde se realizó la acción

Hasta ahora, el Museo V&A, financiado con fondos públicos, no ha hecho ninguna declaración pública, ocultando el hecho de que una obra de arte político contemporáneo fuera introducida sin ser advertida y sin causar ninguna interrupción o daño a sus instalaciones.

La cartela que acompañaba a las miniaturas rezaba así:

Cartela original de la intervención

Caso 5a



Víctimas de la ley y la corrupción estadounidense en el punto de mira:



Julián Assange nacido en 1971



Julian Assange es un galardonado editor, editor y periodista australiano que fundó WikiLeaks en 2006. Obtuvo atención internacional en 2010 después de publicar una serie de filtraciones de la analista de inteligencia del ejército estadounidense Chelsea Manning que revelaban que el ejército estadounidense cometió crímenes de guerra en Irak y Afganistán.



El 23 de mayo de 2019, el gobierno estadounidense lo acusó de violar la Ley de Espionaje de 1917 (una ley obsoleta que infringe la libertad de expresión y que fue diseñada para sofocar cualquier crítica al gobierno o su participación en la Primera Guerra Mundial). Desde abril de 2019, Assange se encuentra recluido sin cargos en la prisión HM Belmarsh de Londres, mientras lucha por su derecho a apelar ante los tribunales británicos. El 20 de mayo de 2024 podría ser su última oportunidad para frenar su extradición a Estados Unidos.

Artista desconocido

Julian is Justice

Este retrato en miniatura muestra a un Julian de aspecto saludable con un broche de Wikileaks. Tras el trato cruel e inhumano recibido en la prisión de Belmarsh, su aspecto real no se corresponde con el de esta miniatura. Assange lleva más de 13 años batallando diversos casos legales en Gran Bretaña, perseguido por la CIA y un sistema político corrupto y represivo.



Acuarela sobre papel, 2024, adherida a papel de 1980



Inscrito en la parte posterior "Retiren los cargos, LIBERTAD PARA ASSANGE AHORA".



Regalo al museo no. 07.12.2007-BA.CM *

*El código de la pieza coincide con la fecha del suceso mostrado en COLLATERAL MURDER (narración visual completa de cómo los tripulantes de un helicóptero de combate Apache aniquilaban a 12 civiles iraquíes en un suburbio de Bagdad. Entre ellos estaba el fotógrafo de la agencia Reuters Namir Noor-Eldeen).

Intervención clandestina por la liberación de Julian Assange en el Victoria & Albert Museum de Londres

Artista desconocido



Stella is Justice



Stella Assange aparece aquí con un pañuelo sobre el cual aparece la palabra "valiente" inscrita. Stella es abogada y defensora de derechos humanos, además de esposa de Julian. Lleva años luchando por la libertad de expresión y por que se haga justicia para su marido.



Acuarela sobre papel, 2024, adherida a papel de 1980



Inscrito en la parte posterior "Se trata de persecución política, no de defender el Estado de derecho".



Regalo al museo no. 23.04.2022-W.D.*

*El código coincide con la fecha en que Stella y Julian Assange contrajeron matrimonio en la Prisión de Belmarch (Wedding Day).

Otras acciones artísticas

No es el primer artista que produce piezas artísticas sorprendentes en favor de la liberación de Assange. Como contaba Ignacio Echevarria en su artículo El interruptor del hombre muerto, el artista conceptual Andrei Molodkin (Rusia, 1966) ha recibido en los últimos meses, por parte de otros artistas y coleccionistas, obras de importante valor, entre ellas algunas firmadas por Rembrandt, Picasso, Warhol, también por Santiago Sierra, Sarah Lucas y otros artistas contemporáneos, en calidad de "rehenes".

Dichas obras permanecen custodiadas en una cámara acorazada de treinta y dos toneladas instalada en The Foundry, el centro de arte experimental creado por el artista ruso en Francia

Si algún día Julian Assange es puesto en libertad, serán devueltas a sus dueños. En cambio, si muere en la cárcel, las obras, dieciséis en total, serán destruidas con una sustancia corrosiva que se esparcirá por el interior de la cámara acorazada mediante un mecanismo dispuesto para ello.

La “instalación” de Molodkin se titula Dead Man's Switch (El interruptor del hombre muerto), y cuenta -como contaba Echebarría- con dos cámaras de vídeo que, llegado el caso, retransmitirán en directo, a través de YouTube, el final de un conjunto artístico valorado en cerca de cuarenta y cinco millones de euros.