Esta semana en tu quiosco: 100 años de Marilyn Monroe, en El Cultural

El 1 de junio de 1926 nacía en Los Ángeles Marilyn Monroe, símbolo de un siglo XX confuso y violento que amaba devorar a sus mitos primero y llorarlos después. El de Marilyn, nacida con el nombre de Norma Jeane Mortenson, sigue vivo a pesar de los más de 60 años transcurridos de su muerte en agosto de 1962, víctima de una sobredosis de barbitúricos.

Profundamente insegura, jamás superó los traumas de una infancia aterradora. Como actriz, llegaba tarde a los rodajes, olvidaba sus frases, pero luego abrasaba la pantalla con su magia. De sus enigmas y fragilidad escriben Manuel Gutiérrez Aragón y Marta Sanz, Javier Yuste revisa el rodaje de su última película (Vidas rebeldes) y Nuria Azancot recupera algunos estremecedores fragmentos autobiográficos.

Y además:

LETRAS. Antony Beevor analiza en su nuevo libro cómo la fascinación por Rasputín ocultó el verdadero problema: un régimen autocrático y fatalista predestinado al colapso, donde el "monje loco" solo aceleró la caída de los Romanov.

ARTE. Recorremos la Bienal de Venecia, el gran semillero del que se nutre el sistema del arte contemporáneo. Una edición, la 61.º, que se perfilaba frágil por la repentina muerte de su comisaria, Koyo Kouoh, la que iba a ser la primera mujer afrodescendiente en dirigir el evento artístico internacional más importante del mundo. Un mes antes de fallecer se reunió con su equipo y perfiló todos los detalles de In Minor Keys. El resultado: un canto a la vida y la tierra.

ÓPERA. Romeo y Julieta, de un balcón francés al Teatro Real: Thomas Jolly y Carlo Rizzi traen al coliseo madrileño una versión del clásico de Shakespeare atravesada por la peste y una pregunta contemporánea: ¿por qué seguimos siendo incapaces de convivir?

TEATRO. La Compañía Nacional de Danza estrena Struere, un díptico ideado por Luz Arcas (Masa) y el tándem Kor’sia (TABLERO). Dos piezas que reflexionan sobre la energía colectiva y los espacios vivos. En Centro Danza Matadero de Madrid.

CINE. Hablamos con la actriz Vicky Krieps, la protagonista de El hilo invisible o La emperatriz rebelde, que en Love Me Tender, película dirigida por Anna Cazenave Cambet, se mete en la piel de una mujer que libra una dura batalla por la custodia de su hijo cuando revela su homosexualidad.

CIENCIA. Sánchez Ron celebra el centenario de la ecuación de Schrödinger, pilar de la física cuántica. Destaca su vigencia científica, su belleza matemática comparada con partituras musicales y la madurez creativa del físico.