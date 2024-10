Esta semana en la revista El Cultural: ¿Ya no es sexi ser culto?

Ha habido periodos históricos en los que ser culto en España estaba de moda. En los 80, por ejemplo, concurrir a un acto social bien pertrechado de referencias culturales generaba admiración, atracción incluso. No parece que en nuestra época se valore tanto. Hoy los discursos antiintelectuales prenden como la pólvora y películas como las de Jonás Trueba, en las que millennials hablan con naturalidad de Peter Sloterdijk o Natalia Ginzburg, son vistas como marcianadas.

¿Ha ido a menos la apreciación de un bagaje cultural amplio y sólido? Y, por otro lado, ¿la calificación de alguien como 'persona culta' se ha rebajado a la inflación de series, las tendencias en redes y la dominante música urbana? Finalmente: ¿Son los culturetas una especie aborrecida?

Y además:

LETRAS. Maestra en el más noble sentido de la palabra, pocos pensadores españoles dominan como Adela Cortina el arte de iluminar zonas oscuras. Ahora publica ¿Ética o ideología de la inteligencia artificial?, libro en el que denuncia la "frankenfobia" tecnológica.

ARTE. La obra de . La obra de Pedro G. Romero es una máquina de pensar el pasado para construir el futuro. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas por sus saberes humanísticos y su trabajo artístico y curatorial, trenzado a los imaginarios del flamenco y la cultura popular. Charlamos con él sobre su trayectoria.

TEATRO. Treinta años después del estreno de The Seven Streams of the River Ota,

esta colosal obra, que narra algunos de los acontecimientos históricos más impactantes del siglo XX a lo largo de siete horas, podrá verse de nuevo en el Festival de Otoño. Para Robert Lepage, autor de la misma, "Se ha convertido en una joya pulida, mejor de lo que era en los 90".

CINE. Eduard Fernández es el actor del momento. Tras lograr un inesperado triunfo en taquilla con El 47, ahora desembarca en las salas interpretando a Enric Marco, el carismático impostor que se hizo pasar por un superviviente de los campos de concentración nazis.

CIENCIA. Sánchez Ron nos habla de expolios en el arte y la ciencia, con motivo de la exposición centrada en una extraordinaria colección de obras de arte del fabricante de armas Emil G. Bührle.

