Rafa Nadal hace temer lo peor: "No sé qué pasará después de Roland Garros, no encuentro solución"

"No sé qué pasará después de este torneo". Esta es la frase de Rafael Nadal que ha vuelto a encender todas las alarmas en el mundo del tenis. Lo que debería haber sido un día de alegría tremenda por su impresionante victoria sobre Novak Djokovic, se ha convertido en una jornada de preocupación y de muchas dudas.

Rafa no deja de lanzar mensajes que meten mucho miedo a todos los aficionados y a todo el deporte español. La grave lesión crónica que padece en su pie izquierdo no le deja vivir y cada segundo que pasa en una pista de tenis se convierte en un calvario para él. Nadal parece estar lanzando mensajes al mundo para intentar preparar a todos para lo peor. Y es que la retirada del jugador español parece ser una sombra cada vez más densa que toca a su puerta.

Si hace unos días comunicaba que el partido ante Novak Djokovic podría ser el último de su carrera en Roland Garros, no era el favorito, ahora tras ganar ha deslizado que cuando concluya su participación hablará más claro sobre lo que le pasa. Sin embargo, lo realmente grave es que no encuentra una solución para seguir. Sabe que su lesión es crónica, pero es que ya no tiene ni paliativos para al menos poder alargar su carrera aunque sea a costa de torturarse del dolor.

Rafa Nadal, en Roland Garros 2022 Reuters

"Soy muy claro con eso, no tengo que esconder nada a mi edad. Tengo lo que tengo en el pie y si no encontramos una solución es difícil para mí. Por el momento no hemos encontrado una solución. Jugar las semifinales me da mucha energía para mí y ya veremos cómo queda lo de aquí abajo". Eso de ahí abajo evidentemente era su pie, el cual le está martirizando por completo desde hace muchos meses.

Su siguiente rival será Zverev en semifinales, aunque para muchos, eso ya ha pasado a un segundo plano. En París está recibiendo todos los cuidados posibles ya que su médico se encuentra con él. Gracias a eso está pudiendo jugar infiltrado en muchos momentos. Rafa está sobre la pista casi sin sentir el pie, completamente dormido: "Ya dije en Roma que al tener mi médico aquí me ayuda a hacer cosas. Hablaré de esto cuando acabe el torneo. Hago todo para intentar jugar en las mejores condiciones".

Análisis del partido

Fuera de la lesión, Nadal valoró positivamente haber tenida otra batalla más dentro del legendario club del 'Big Three': "Desde mi perspectiva los tres hemos cumplido nuestros objetivos y hemos hecho historia porque hemos hecho cosas que no habían pasado antes. El nivel es parecido".

Novak Djokovic y Rafa Nadal, antes del partido de cuartos de final de Roland Garros 2022 Reuters

Rafa celebró haber avanzado de ronda y agradeció el apoyo de la Philippe Chatrier: "Sé que no he ganado nada, son solo los cuartos. Lo único que he hecho es darme una opción de estar en semifinales. Ha sido una noche muy bonita para mí y el objetivo es mantener el nivel de tenis que he tenido hoy. Probablemente saben que no voy a estar aquí muchas más veces. Sentir el apoyo de la gente en este sitio, que es el más especial de mi carrera, es algo increíble. Esta pista es especial para mí y tiene algo único. En el día que más lo he necesitado he conseguido sacar un nivel que aparentemente no tenía".

Por último, Rafa habló sobre la polémica de los horarios tras tener su primer partido en la noche parisina y acabar pasada la una de la madrugada: "Es tarde para jugar al tenis, pero no me puedo quejar porque tenemos dos días de descanso. Entiendo la parte del negocio: la televisión paga mucho para tener estos partidos tan tarde, los torneos ganan y los jugadores también".

