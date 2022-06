Djokovic se rinde ante Nadal: "Es capaz de volver después de estar lesionado y casi sin poder andar"

Rafa Nadal se llevó una batalla épica ante Novak Djokovic en la que ya es la mayor rivalidad en la historia del tenis. El jugador español salió victorioso de un enfrentamiento que a muchos les hizo viajar en el tiempo. Era como volver a ver a dos colosos del deporte mundial cuerpo a cuerpo como hacían hace 5 o 10 años. Pero ahí estaban los dos, con los 35 cumplidos y todavía en la cresta de la ola.

El manacorí se llevó un duelo que se alargó por encima de las cuatro horas y que se decidió en el cuarto set con remontada de Nadal. 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6 (4) fue el resultado final de una contienda que se explica más por medio de sensaciones que de números. Sin embargo, el turno de noche en la Philippe Chatrier tuvo absolutamente de todo.

Tras el encuentro, Novak Djokovic se deshizo en elogios hacia un Nadal que ya está en semifinales donde se las verá con Zverev. El balear sigue muy tocado de su pie izquierdo, pero a 'Nole' no le sorprendió su milagrosa recuperación porque es algo que ya ha hecho en más ocasiones: "Es capaz de, pocos días después de estar lesionado y apenas poder caminar, volver al cien por cien a nivel físico. Lo ha hecho ya muchas veces en su carrera, así que no estoy sorprendido".

Rafa Nadal, en Roland Garros 2022 Reuters

Lo cierto es que Rafa sacó fuerzas de donde parecía que no las había para doblegar al número uno del mundo y vigente campeón del certamen. El español ya ha igualado el resultado que hizo en 2021, cuando cayó en la ronda de semifinales precisamente ante Djokovic. Ahora luchará por meterse en una nueva final en el camino hacia su 14º título de Roland Garros.

Las opciones no aprovechadas

El serbio aseguró que tuvo sus opciones en el partido, especialmente en ese cuarto set en el que llegó a dominar por 5-2 y que terminó cediendo: "Tuve mis oportunidades en el cuarto set. Servía para ganarlo, tuve un par de puntos de set. Con uno o dos golpes podría haber llegado al quinto set. Ahí podría haber ganado cualquiera, pero Nadal mostró por qué es un gran campeón. Se mantuvo fuerte mentalmente y terminó de la forma en que lo hizo".

Novak Djokovic, en Roland Garros 2022 Reuters

El balcánico cree que su rival "jugó mejor en los momentos importantes". Sin embargo, no se marcha disgustado de París con su participación a pesar de que el objetivo era llegar más lejos tras ganar el Masters 1000 de Roma: "Di lo mejor de mí mismo. Sé que podría haber jugado mejor. Estoy orgulloso de haber luchado hasta el último golpe. He perdido ante un jugador mejor. Tuve mis oportunidades y no las aproveché. Eso es todo".

Por último, al igual que Nadal, Djokovic también cree que Roland Garros debería hacer algo con la situación que se vive en el turno de noche, el cual está controlado por las televisiones. Tras la polémica que hubo antes del enfrentamiento sobre a qué hora debían jugar, el duelo se alargó por encima de la una de la mañana: "Creo que comienzan demasiado tarde. Pero la televisión decide".

