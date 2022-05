Alcaraz: "Me voy a adaptar muy bien sobre la superficie de hierba"

No pudo ser. El sueño de Carlos Alcaraz con 19 años en Roland Garros terminó en los cuartos de final. Pero eso es lo más positivo; con 20 años volverá a estar en la Philippe Chatrier. El jugador de tenis español cayó ante Alexander Zverev (4-6, 4-6, 6-4, 6-7), pero nada más acabar el encuentro ya ha puesto su objetivo en la siguiente gira: la de hierba. Además, apuntó que se iba a quedar con "las cosas positivas del partido y las cosas malas para mejorar".

Para Alcaraz, a pesar de que las expectativas le habían colocado entre los favoritos, esto ha sido un aprendizaje. Este martes se ha encontrado con un muro llamado Zverev que jugó uno de sus mejores encuentros. El alemán se mantuvo impasible ante un 'Carlitos' que empezó algo nervioso. Aún así supo plantar cara y estuvo muy cerca de remontar un partido que siempre estuvo cuesta arriba. Es por lo que el español admitía que "con los mejores, tienes que empezar mejor de lo que lo he hecho yo".

El español se vio superado por un espléndido tenis del alemán, que dio un paso al frente para dejar a Alcaraz lejos de su primer Grand Slam. El español, en rueda de prensa, sacó un balance positivo tras su gran torneo y afirma que su nivel es bueno para ganar pronto uno de los cuatro grandes: "No estoy lejos de poder ganar". 'Charly' veía el vaso medio lleno tras su derrota en los cuartos de Roland Garros con Zverev que ve como un aprendizaje necesario para seguir mejorando.

Cinco sets

"Bueno, yo diría que estos partidos te dan más tiempo para recuperar las ocasiones perdidas. O sea, si fuera otro torneo ya hubiese perdido, pero en un Grand Slam tuve la oportunidad de remontar. Tuve posibilidades de jugar un quinto set hoy. No conseguí esas oportunidades, pero la diferencia entre los otros torneos y un Grand Slam, es que tienes tiempo para recuperarte. Pero a la vez es más difícil, porque es difícil mantener la concentración, mantener el nivel durante tres, cuatro, cinco horas en un Grand Slam. Diría que esa es la diferencia".

La mejora

"Tengo que sacar la lección de hoy. Creo que fue un partido difícil y cerrado. Podría decir que no empecé bien, y en este nivel, cuartos de final de un Grand Slam, estás jugando contra los mejores jugadores del mundo, así que tienes que empezar el partido mejor de lo que lo hice yo hoy".

"Tengo que mejorar para el próximo Grand Slam o para los próximos partidos. Pero yo diría que no estoy lejos de llegar a una semifinal o poder ganar un Grand Slam. Solo toma la lección, digamos, en este tipo de partidos. Diría que tengo el nivel, tengo la confianza para ganar un Grand Slam o pasar a la semifinal la próxima vez. En ningún momento pensé que era el favorito. Pese a la derrota, sigo sintiendo que tengo el nivel para ganar un Grand Slam. Hoy se me ha escapado por detalles, ahí es donde tengo que mejorar".

Experiencia

"Este partido no va a ser difícil de olvidar para mí, no voy a decir que estoy decepcionado por este partido. Solo intentaré tomar las cosas positivas del partido y, por supuesto, las cosas malas que hice, para mejorar en los próximos partidos o próximos torneos o próximos Grand Slams. Solo estuve cerca de cerrar un buen partido, cerca de un quinto set, y en el quinto set podía pasar de todo".

Carlos Alcaraz saca la lengua. REUTERS

"Voy a, como dije, tomar la lección de este partido. Estos fueron mis segundos cuartos de final en un Grand Slam, y creo que lucho hasta la última pelota. Espero al próximo Grand Slam, los próximos cuartos de final que vaya a jugar en un Grand Slam. Trataré de hacerlo mejor y mejorar mis posibilidades de pasar a las semifinales".

"Por otra parte, Juan Carlos me dijo que las cosas que tengo que mejorar para los próximos torneos y para los próximos partidos, son difíciles de jugar. En un Grand Slam, en una final, tienes que jugar contra el mejor jugador del mundo, y tienes que mantener la concentración o mantener el nivel durante las cuatro o cinco horas. Quiero decir, tengo que mejorar el nivel que jugué hoy".

Recuerdo

"Disfruté mucho, incluso perdiendo. Jugar frente a una multitud tan grande, jugar en este tipo de torneos, en este tipo de cancha, es increíble para mí. Entreno para estos momentos. Quiero decir, peleo con el mejor jugador del mundo, peleo por un pase para la final de un Grand Slam, así que es increíble. Por eso estoy entrenando, por eso estoy jugando al tenis, para seguir soñando, para tener posibilidades de estar en los mejores torneos del mundo".

"Por supuesto que no podría estar decepcionado con esta multitud o no podría pedir un mejor público aquí, en París, apoyándome, hasta el último punto apoyándome, desde el principio hasta el final del partido. Solo puedo dar las gracias a la gente que estuvo en las gradas y, por supuesto, a las personas que me apoyaron hasta el último baile".

Hierba

"Jugué en hierba siendo un júnior y mi primera gira como profesional fue el año pasado. Es una superficie que me voy a adaptar bien porque me gusta jugar".

