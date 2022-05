Zverev: "Ganar a Alcaraz en Roland Garros es muy importante para mí"

Alcaraz obligó a Zverev a sacar su mejor versión. El alemán tumbó al español en los cuartos de final de Roland Garros (4-6, 4-6, 6-4, 6-7) en un encuentro en el que demostró un nivel de tenis inabarcable casi para cualquier rival. 'Carlitos' plantó cara y estuvo a punto de levantar dos sets en contra. El carácter que demostró el murciano fue para quitarse el sombrero, pero falló en el tie break del cuarto set. Así se lo reconoció el número tres del mundo en rueda de prensa.

La Philippe Chatrier ya cuenta los días para volver a ver el año que viene a Carlos Alcaraz. Increíble el torneo que ha hecho el español con sus 19 años. El alemán se muestra más que feliz tras clasificarse para las semifinales. El número tres del mundo ya espera a uno de los mejores del mundo en Roland Garros. Rafa Nadal y Novak Djokovic se enfrentan en la pista central del abierto francés y uno de los dos será su rival en la siguiente ronda.

El increíble encuentro que disputaron los dos tenistas dejó grandes imágenes de ambos. Alcaraz hizo sacar su mejor versión a Zverev y aún así vendió muy cara su piel. Una victoria que es la primera ante rivales que estén entre los 10 mejores del mundo en un abierto después de 12 encuentros desde 2016.

Mentalidad

"Creo que mi mentalidad fue extremadamente importante, porque sabía que iba a ser un partido muy largo y muy físico, y no podía mostrar demasiadas emociones porque eso también te cansa. Así que tuve que mantener la calma. Tuve que mantener la calma durante todo el partido, aunque siento que dejé atrás oportunidades en el tercer set, así que tuve que relajarme cuando perdí el tercer set".

"También cuando no saqué el cuarto set con un 5-4 a favor. Creo que fue bastante importante cómo volví en el juego de 6-5. Luego obviamente en el tiebreak fue un juego de ida y vuelta, con bastante buen tenis. No era como si solo estuviéramos fallando tiros. Creo que fue de un nivel extremadamente alto. Cuando tuve mi oportunidad en el tiebreak estoy feliz de haberla usado. Obviamente no desde el primer intento, pero al final llegué allí y tuve que ganar el partido yo mismo, y estoy feliz de haberlo hecho".

La celebración de Alexander Zverev. REUTERS

"Y sobre Alcaraz es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento, y ganarle en Roland Garros, en un Grand Slam, es muy importante para mí. Pero ahora tengo al Nº1 del mundo o al 13 veces campeón aquí. Así que no se está volviendo más fácil a partir de aquí".

Nadal o Djokovic

"Hay una razón por la que son los mejores del mundo en Grand Slams. Uno tiene 21; el otro tiene 20. Son los mejores en los últimos 15 o 20 años, y hay una gran razón para ello. Al final no les he ganado en Grand Slam, pero siento que estuve muy cerca. Siento que he tenido partidos muy difíciles y duros contra ellos. Pero hay una gran diferencia entre tener un partido difícil y vencerlos. Sigue siendo una gran diferencia. Así que espero poder manejar la situación y coger como ejemplo esta victoria de hoy y ponerla sobre la pista el viernes".

"Creo que los Juegos Olímpicos, para mí personalmente, son el evento más grande del mundo. Todos queremos ganar Majors, todos queremos ganar Grand Slams, pero obviamente también estaba la forma en que vencí a Novak. Creo que regresar de 6-1 y 3-2 con un quiebre fue bastante especial. Y, sí, definitivamente cogeré algo de eso. Pero, de nuevo, los Grand Slams son diferentes. Hoy creo que disfrutaremos mucho de su partido porque va a ser muy especial".

Su experiencia

"Ya no tengo 20 o 21 años; Tengo 25 años. Estoy en la etapa en la que quiero ganar, pero también en la que se supone que debo ganar. Todavía tenemos a los mejores jugadores del mundo jugando con Novak, Rafa y Roger está regresando. No estoy seguro a la edad de 41 años si volverá a ganar Grand Slams, pero obviamente hay que mencionarlo. Tienes la nueva generación, pero creo que nuestra generación también es muy fuerte. Tenemos a Tsitsipas, Medvedev, que es campeón del US Open. Quiero decir, yo también gané grandes eventos como los Juegos Olímpicos".

Alexander Zverev, al saque. REUTERS

"Creo que el tenis está en un nivel bastante alto en este momento, el tenis masculino, y creo que tienes la mezcla de los mejores del mundo como Rafa y Novak y Roger, si regresa. Creo que la nueva generación también es una amenaza para ellos".

Cinco sets

"Creo que es la prueba más física que tenemos en el tenis y también una de las pruebas físicas más grandes que tienes en cualquier deporte. No sabes cuánto tiempo vas a jugar. No sabes para lo que te estás preparando. No sabes cuál es la preparación de antemano, qué comidas tienes que hacer, qué estás haciendo en la pista, porque quizás estés jugando durante una hora y media o quizás estés jugando durante seis horas. Es algo que quizás ningún otro deporte tiene".

"Y también, obviamente estás corriendo mucho, saltando mucho, también tienes que concentrarte en tu técnica de dar un golpe de tenis. Tienes que ser fuerte mentalmente, que creo que es una de las cosas físicas más difíciles, también, la fortaleza mental. Así que creo que es una de las pruebas más definitivas en el deporte. Por eso creo que el tenis también se considera uno de los deportes más difíciles del mundo",

Dejadas de Alcaraz

"Los dropshots, por lo general, puedes verlos. Puedes verlos venir por la técnica y el cambio de agarre. Siento que usa exactamente el mismo agarre en su topspin de derecha y en el dropshot. No cambia. Su tiro no cambia. Así que es muy difícil de ver, es muy difícil ver lo que va a hacer. Así que creo que es por eso por lo que tiene tanto éxito. No solo tiene éxito contra mí. Creo que tiene éxito contra muchos jugadores. Por eso es uno de los mejores, creo que tiene un poder extremo, pero tiene muy buenas manos. Lo está demostrando en la cancha".

