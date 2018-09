Sancionado sin arbitrar el juez de silla que animó a Kyrgios en el US Open

El pasado US Open dejó imágenes que ocuparon varios titulares, como la tremenda rabieta de Serena Williams en la final femenina o el consuelo del juez de silla Mohamed Lahyani a Nick Kyrgios, una acción que le ha salido cara al árbitro marroquí. Varias semanas después de la surrealista escena, la ATP ha sancionado a Lahyani con dos semanas sin arbitrar un partido, por lo que no estará en los torneos de Pekín y Shanghai.

A través de un comunicado, el organismo recoge que "las acciones de Lahyani habían comprometido la imparcialidad que se le pide a un árbitro", algo que también respaldó en su día Gayle David Bradshaw, vicepresidente de la ATP, que reconoció que "sus acciones durante el partido cruzaron la línea de su imparcialidad como juez de silla. Aunque fuera con buena intención, sus acciones fueron lamentables y no se podían quedar si acciones disciplinarias dentro del circuito".

La curiosa escena tuvo lugar el pasado 30 de agosto en la primera ronda del US Open. Kyrgios se enfrentaba al francés Pierre-Hugues Herbert cuando, en un momento del partido, el árbitro Mohamed Lahyani se bajó de su asiento para consolar al australiano, que perdió el cedió el primer set por 6-4 y perdía 3-0 en la segunda manga.

Críticas en el circuito

"Quiero ayudarte. Ese no eres tú. Eres bueno para el tenis". Esos fueron algunos de los ánimos de Lahyani a un Kyrgios que finalmente acabó remontando el partido (4-6, 7-6, 6-0 y 6-0). Algunos tenistas, como Roger Federer, criticaron la actitud del juez de silla: "Estuvo ahí demasiado tiempo. Fue una charla. Las charlas pueden cambiar tu mentalidad. Puede hacerlo un fisioterapeuta, un doctor, un juez en este caso. No es la tarea del juez bajarse de la silla", reconoció el de Basilea. El tenista español Pablo Carreño también se mostró contrario a este tipo de acciones: "No me ha parecido nada bien lo que ha hecho".