Matt Barnes, ex de Warriors, confiesa que fumaba marihuana antes de jugar

La NBA nunca dejará de sorprender a los aficionados. La última confesión que no dejará a nadie indiferente es la de Matt Barnes. El ex jugador de Golden State (con el que fue campeón), Lakers o Memphis, entre muchos otros, ha reconocido en una entrevista para TMZ Sports que fumaba marihuana antes de los partidos desde su etapa universitaria.

"Teníamos sesión de tiro a las 11 de la mañana, terminábamos a las 12, llegaba a casa a las 12:30, me fumaba un porro, me echaba una siesta, comida, ducha y al partido", una rutina nada habitual en un deportista de élite y que Matt Barnes pudo convertir en su día a día en los más de 1.000 partidos que disputó como profesional. Barnes también contó que comenzó su particular ritual en un partido de instituto, cuando anotó 60 puntos después de haber fumado previamente.

Aunque también aseguró que en ocasiones su adicción le pasaba factura y que algunos familiares y amigos se daban cuenta de sus excesos en alguna mala actuación sobre el parqué.

El exjugador no pareció mostrarse ni mucho menos arrepentido. De hecho pidió que se eliminara el tabú que existe contra la marihuana en la NBA ya que, según sus palabras, son muchos los profesionales de la mejor liga de baloncesto del mundo los que también consumen. Además, Barnes colabora con la Universidad de California (UCLA), que investiga los efectos que tiene el cannabis en los atletas y en cómo podría ayudar en algunos tratamientos.

Lebron James, jugador de los Lakers.

Lebron tampoco se corta

El alero de Los Angeles Lakers prepara la nueva temporada con su nuevo equipo y también tiene tiempo para relajarse antes de retomar la competición. Tanto que en uno de sus últimos stories en Instagram el jugador aparecía fumando un enorme puro en varias ocasiones, una imagen que también ha repetido durante sus vacaciones este verano y cuando conquistó el anillo con Cleveland Cavaliers.