Una experta en fitness avisa: "A partir de los 35 años, las mujeres nos beneficiamos más de un ejercicio de fuerza"

Tras más de dos décadas dedicada al mundo del fitness y con la experiencia de haber guiado a decenas de miles de mujeres, Denisse Phit lanza un mensaje contundente: es necesario replantear por completo la manera en la que las mujeres entienden el ejercicio físico.

Durante su participación en el podcast Tiene Sentido, la entrenadora abordó algunos de los errores más extendidos en el entrenamiento femenino y propuso un cambio de mentalidad enfocado en la salud, la longevidad y el bienestar integral.

Uno de los puntos clave de su intervención fue el papel de las pesas, tradicionalmente relegadas frente al cardio. Durante años, muchas mujeres han sido dirigidas hacia ejercicios cardiovasculares con la idea equivocada de que debían "hacerse más pequeñas" y sudar más para oxidar grasa.

Frente a esto, Denisse Phit apuesta por un enfoque radicalmente distinto, donde el entrenamiento de fuerza cobra protagonismo, especialmente a partir de cierta edad. "Las mujeres nos beneficiamos más principalmente, y a partir de los 35 años, de un ejercicio de fuerza que nos ayuda a preservar la masa muscular, el ejercicio de fuerza oxida más grasa", explica.

En el plano nutricional, también rompe con algunas creencias populares, como el ayuno antes de entrenar o el temor a los carbohidratos. Para la especialista, pretender rendir en un entrenamiento exigente sin haber aportado energía al cuerpo es un error importante.

"El músculo no se construye sin carbohidrato", afirma. En esta línea, advierte sobre los riesgos de entrenar en ayunas: "No te vayas en ayunas a entrenar fuerza porque cómo vas a querer cargar si no tienes glucógeno en el músculo que es de donde sale esta energía".

Como alternativa práctica, propone soluciones sencillas que mejoran el rendimiento, como incluir un pequeño aporte de energía antes del entrenamiento. En su caso personal, comparte: "A mí me gusta ponerle a mi smoothie miel y no sabes qué bien entreno el día que me toca pierna y fuerza con una cucharadita de miel".

Otro aspecto fundamental es la ingesta de proteínas, un nutriente que, según alerta, muchas mujeres consumen en cantidades insuficientes. "Vas a necesitar la proteína que la mayoría de las mujeres subconsumimos proteína y cuando digo la mayoría es más del 90% a nivel mundial".

Para explicar su importancia, utiliza una metáfora clara: "Tú puedes hacer 10 horas de pesas y si tu músculo no tiene ladrillos no lo vas a construir, es pura mezcla necesitas los ladrillos para construir el edificio".

Más allá del entrenamiento y la alimentación, Denisse Phit pone el foco en el descanso como pilar clave. En una sociedad que valora el esfuerzo constante, recuerda que el progreso real ocurre durante la recuperación. "Cuando dormimos es cuando el músculo crece y se repara lo trabajas en el entrenamiento lo nutres cuando comes pero realmente el músculo se fortalece y crece en el descanso", subraya, insistiendo en que dormir bien no es negociable.

Por último, destaca la importancia de la constancia y de empezar con objetivos realistas. Para quienes se inician, recomienda sesiones breves pero efectivas: "Si vas empezando debes saber que 20 minutos son suficientes para que tu músculo se estimule".

Frente a la impaciencia habitual, insiste en la necesidad de mantener el compromiso a largo plazo: "La salud de nuestro cuerpo va a requerir tiempo mucho más probablemente de lo que tú esperabas en tu cabeza". Una vez consolidado el hábito, propone avanzar hacia una rutina más completa: "cuatro veces a la semana de fuerza en donde óptimamente entrenaras 40 45 minutos".