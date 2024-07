Steven Van de Velde, el condenado por violar de una niña de 10 años que competirá en París 2024

Los Juegos Olímpicos de voley playa se disputarán desde el día 28 de julio hasta el 10 de agosto en el campo desmontable de Champs de Mars, a escasos kilómetros de la Torre Eiffel. Un lugar emblemático en París con una capacidad para acoger a 12.000 aficionados de todos los rincones del mundo.

Desde principios de junio, las distintas selecciones clasificadas para participar en la competición internacional dieron a conocer los integrantes de sus equipos. Una de ellas ha causado cierta polémica en cuanto a su elección, y no es otra que Países Bajos.

La pareja de 'Netherlands' estará formada por Steven van de Velde y Matthew Immers. El primero de ellos es un jugador de voley playa de 29 años condenado en 2016 a cuatro años de prisión tras admitir que violó a una niña de 12 años.

Con apenas 19 años, Steven van de Velde conoció a una niña británica de 12 años por Facebook. En agosto de 2014 decide viajar a Reino Unido para encontrarse con la que sería su víctima.

Tras los hechos ocurridos, fue juzgado y asumió los tres cargos por violación a la menor. Fue condenado a cuatro años de cárcel en Países Bajos, pero fue puesto en libertad a los doce meses por buena conducta.

El juez que sentenció al que ahora representará en unos Juegos a Países Bajos, Francis Sheridan, dijo al deportista: "Tus esperanzas de representar a tu país ahora son un sueño hecho añicos". Algo que parece haber quedado en el olvido.

El propio neerlandés, tras el estallido de esta polémica, ha admitido que buscó ayuda profesional y que se muestra totalmente arrepentido de los hechos ocurridos en el pasado: "Entiendo que en el mayor evento deportivo en el mundo, esto puede atraer la atención de los medios internacionales. Mis padres, amigos, conocidos y colegas me aceptaron de nuevo después del mayor error de mi joven vida. La federación me ofreció un futuro con condiciones y acuerdos claros. Pero también pienso en el adolescente que era, inseguro, no listo para una vida como atleta de primer nivel e infeliz por dentro, porque no sabía quién era y lo que quería".

El apoyo de las instituciones

La Selección de Países Bajos y el Comité Olímpico Nacional han mostrado en todo momento el apoyo al deportista, asegurando que conocían su historia:"Regresó paso a paso al más alto nivel deportivo bajo la orientación experta de la libertad condicional y el coaching, entre otros", afirmaban en el comunicado oficial.

"Fue condenado de acuerdo con la ley inglesa y ha cumplido su condena. Hemos estado en contacto permanente con Steven, que se ha reintegrado completamente en la comunidad holandesa de voleibol. Está demostrando ser un profesional y ser humano ejemplar y no ha habido ninguna razón para dudar de él desde su regreso", justificó su decisión la Federación Neerlandesa.