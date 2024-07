Francia ya calienta la semifinal contra España: "Si Lamine quiere jugar la final, va a tener que demostrar más"

Empieza a calentarse el partido entre España y Francia. No es para menos, son unas semifinales de la Eurocopa y en juego está nada más y nada menos que el pase a la gran final del torneo, así que en las horas previas se ha producido algún cruce dialéctico en forma de desafío de cara al partido.

El encargado de encender la mecha ha sido Adrien Rabiot en la rueda de prensa previa, y ha lanzado un dardo contra uno de los jugadores más activos y peligrosos de España, Lamine Yamal. Quizás porque mentalmente puede ser uno de los hombres más vulnerables debido a su edad, Rabiot ha querido meterle más presión de cara al enfrentamiento de este martes.

"Si quiere jugar una final, va a tener que demostrar más cosas de las que ha hecho", aseveró Rabiot al ser preguntado sobre el futbolista del FC Barcelona. El centrocampista puede ser uno de los que más sufran a Yamal si cae por su costado y tendrá que ofrecer ayudas continuas a sus laterales para frenar la capacidad de desborde del joven delantero.

Yamal, con el balón en el partido ante Alemania. REUTERS

"Ha demostrado ser un jugador que puede enfrentarse bien al estrés, tiene muchísimas cualidades. Puede jugar en su club y en un gran torneo como este. Tiene la cabeza fría, pero puede ser un poco difícil jugar una semifinal así en un gran torneo como este. Va a ser cuestión de que podamos meterle presión. Queremos sacarle de su zona de confort", comentó Rabiot.

Sobre España, aunque es consciente de que llega en un gran momento de juego y de confianza, Rabiot apuntó que "tendrán sus defectos", dejando entrever que no se van a amilanar. "Tenemos confianza en nuestras opciones y sabemos qué hay que hacer para competir contra ellos. A ver que aporta mañana la selección española, creo que podemos ganarles. Cuando los equipos salen contra Francia a veces cambian su estilo de juego. Me parece que va a ser una semifinal fantástica entre dos grandes equipos".

Por otra parte, Rabiot, que podrá volver al once inicial, habló del bajo estado de forma de hombres como Mbappé o Griezmann: "Siempre hablamos de que esto es un deporte de equipo. Hemos llegado a las semifinales de un torneo muy importante. Nos hemos enfrentado a rivales muy buenos y el espíritu del equipo es buenísimo. No solo dependemos de individualidades. Griezmann y Mbappé no están con las piernas tan frescas como siempre pero les apoyamos al cien por cien porque pueden decidir un partido en cualquier momento".

Deschamps, más tranquilo

Quien no fue tan beligerante en su discurso fue el seleccionador francés Didier Deschamps. De su rival dijo que "España ha sido el equipo que mejor ha jugado en la Eurocopa", pero ni mucho menos restó opciones a su equipo a la hora de pasar a la final del torneo.

"Las selecciones españolas siempre tienen la capacidad de tener un buen centro del campo. Pedri no está, pero tienen esa capacidad de ayudar a su selección a mantener el control del partido. Les convierte en un equipo complicado. Rodri, especialmente, es un jugador que es el eje de España. Pero son todos en España, todo lo que han estado haciendo desde el principio del torneo", comentó Deschamps.

También le preguntaron al entrenador por Laporte y por si le guardaba rencor por haber elegido España en lugar de Francia para jugar: "Estoy muy feliz por Laporte. No tengo ningún tipo de rencor porque haya elegido jugar con España. Me encanta que esté disfrutando con su juego en la selección española, por supuesto".