Luis de la Fuente defiende a Morata: "Es injusto como se trata a una estrella como él"

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Eurocopa entre España y Francia. El seleccionador español afirmó que a su equipo "no nos conviene un partido de ida y vuelta" y afirmó estar muy confiante con las posibilidades de la Selección.

El técnico español quiso salir al paso también sobre las críticas recibidas a Morata por sus últimas actuaciones y se mostró totalmente a favor suya. Queda claro que recuperar la confianza de su delantero puede ser clave para obtener el pase a la final.

Del mismo modo, quiso valorar el gran nivel de la selección francesa a pesar de no estar dejando tan buenas sensaciones como se esperaba en un principio: "Cada uno se aburre con lo que quiere, y a mí no me aburre", afirmó sobre el juego de su rival.

🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional: "No nos conviene un partido de ida y vuelta porque somos un equipo preparado para tener el control del juego".



Tipo de partido

"Es una oportunidad que se ha conquistado después de mucho trabajo. Pero es un partido que también podría ser una final de un campeonato de Europa. Será un partido de cometer pocos errores. Como siempre, intentaremos ser nosotros mismos".

Juego de España

"Todos tratamos de hacer planes de partido que te ayuden a ganar. Nuestro modelo se acerca a un espectáculo bonito. España es un equipo vistoso, pero aquí se trata de ganar. Queremos jugar, pero ser prácticos. Nuestro camino para llegar al resultado trata de ser vistoso. Pero a estas alturas lo que cuenta es el resultado".

El mejor equipo

"Para mí mi equipo es el mejor, pero enfrente estará Francia que es tan buena como nosotros".

Juego de Francia

"Lo que yo valoro y analizo es su potencial, y Francia tiene jugadores de un nivel altísimo y es un gran equipo. Cada uno se aburre con lo que quiere, y a mí no me aburre".

Recuperación del equipo

"Estamos recuperando bien teniendo en cuenta los viajes, el estrés y los partidos. Pero es lo que hay y los jugadores ya tienen sus hábitos y están preparados. En todo caso, la motivación hace que superes cualquier contratiempo. Se verá durante el partido. Yo creo que estamos preparados para jugar este partido frente a un rival físicamente fortísimo".

Cambios en la Selección

"Es un equipo con otro seleccionador diferente. Nosotros queremos implantar un estilo diferente, darle un giro a ese equipo de entonces que, ni era mejor ni es peor, pero este tiene nuestro sello".

Nico o Mbappé

"Son dos grandes jugadores, pero para mí los míos son los mejores".

Juego ofensivo

"Tenemos un equipo ofensivo porque nuestros jugadores lo llevan de serie. España juega para generar ocasiones".

Amenaza Mbappé

"Mbappé es imprevisible, y en todo caso su nivel incluso al 50% es el 100% de cualquier otro futbolista. Puede resolver en una acción. Mbappé es un genio, una superclase. Trataremos de minimizarle y confío en nuestro potencial. Tengo una fe ciega en esta Selección".

Morata

"Estoy totalmente de acuerdo con Morata. Es injusto el trato que se le da a una estrella como él. Estoy en desacuerdo con los que están contra Morata. Me posiciono a favor de Morata".

Desarrollo del partido

"No nos conviene un partido de toma y daca, nos conviene tener el balón y el control. Francia está cómoda sin la pelota, y le gusta robar y salir. Habrá que estar atentos a esas situaciones para cortar sus contras. Y ese equilibrio puede ser la clave del partido. Pero queremos llegar a la final, y en todo caso pase lo que pase mañana estaré muy contento porque el equipo está creciendo y está llamado a conseguir grandes logros".

Rabiot y Lamine

"Cada uno utiliza sus herramientas, siempre dentro de un régimen disciplinario que impone el árbitro. Tiene que seguir siendo él y tener la entereza de que esto es así. Irá adquiriendo experiencia poco a poco. Y él lo hace muy rápidamente. Cada vez, los rivales le harán menos concesiones a Lamine".

Eliminar prórrogas

"Puede que en algunas fases de un campeonato de Europa se debiera prescindir de las prórrogas. No a lo mejor en las semifinales y finales, pero quizás sí en la fase de grupos. Porque los jugadores llegan muy justos a estas alturas de la temporada".