Los Patriots y Tom Brady negocian la renovación: dos años y 23 millones

El legendario mariscal de campo Tom Brady y los New England Patriots negocian una extensión de contrato de dos temporadas, y un salario de 23 millones de dólares en la del 2019, según varias fuentes periodísticas. La extensión de dos años mantiene a Brady bajo contrato durante la temporada 2021.

Ese aumento de ocho millones de dólares en el 2019 convertirá a Brady en el sexto mariscal de campo mejor pagado de la liga, siempre de acuerdo a las mismas fuentes periodísticas, incluida la cadena de televisión ESPN.

Brady se uniría a Drew Brees, de los New Orleans Saints, con el mismo salario para la próxima temporada, mientras que los Patriots, a su vez, obtienen 5,5 millones de dólares adicionales de espacio salarial este año. Ambas partes también tienen establecido que el acuerdo se ajustará cada temporada en la que Brady, que cumplió 42 años este sábado, continúe jugando.

Brady se habría convertido en un agente libre sin restricciones después de la temporada 2019. Tenía programado ganar 15 millones de dólares este año. El pasado miércoles, Brady descartó una pregunta sobre si sentía que merecía una extensión, pero habló con entusiasmo de su relación con los Patriots y su personal del cuadro técnico, además del apoyo que siempre había recibido del dueño del equipo, Robert Kraft y su familia.

Tom Brady celebra la Super Bowl con su compañeros REUTERS

"Aprecio este equipo y la oportunidad que me dio en el 2000", comentó Brady. "Juego para un gran entrenador Bill Belichick y coordinador ofensivo Josh McDaniels y tengo una excelente relación de trabajo. Amo a Robert (Kraft) y su familia. Hemos tenido un éxito increíble. Esperemos que podamos seguir adelante".

Ningún mariscal de campo ha comenzado los 16 juegos de temporada regular a los 42 años, pero la extensión refuerza la creencia de que los Patriots esperan que Brady sea capaz de hacerlo y establezca una nueva marca en su ya legendaria y única carrera como profesional dentro de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Brady, en su mejor momento

Antes del Super Bowl LIII, Kraft dijo que no tenía reservas sobre firmar a Brady a una extensión a pesar de su edad por consideraba que estaba en su mejor momento de juego y rendimiento en el campo, que era lo que realmente importaba no su edad. "Me sorprendería bastante que no continuara por un buen tiempo como nuestro mariscal de campo", comentó Kraft en ese momento.

Los Patriots, que defienden el título de campeones del Super Bowl (LIII), tienen a Brady, al veterano Brian Hoyer y al novato Jarrett Stidham (selección de cuarta ronda de 2019) en la tabla de profundidad del mariscal de campo. El quarterback de segundo año Danny Etling está haciendo la transición a un papel más amplio de receptor. El pasado 3 de febrero los Patriots consiguieron el sexto título del Super Bowl al vencer por 13-3 a los Los Angeles Rams.

