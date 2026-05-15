El éxito de Valentino Rossi en su nueva vida: su propia marca personal, cuatro ruedas y una vida familiar más rutinaria

Valentino Rossi ha cambiado el ruido de los circuitos por una etapa más tranquila, aunque no menos activa, en la que sigue muy ligado al motor, a sus negocios y a su familia.

Desde su retirada de MotoGP en 2021, el italiano ha construido una nueva vida en la que conviven su marca personal VR46, las competiciones de coches y una rutina doméstica mucho más estable.

Rossi anunció el final de su carrera en motos tras 26 temporadas en la élite, pero dejó claro desde el primer momento que no pensaba alejarse de la competición.

Su siguiente paso fue dar el salto a las cuatro ruedas, con presencia en pruebas de resistencia y con el objetivo de seguir disfrutando de la velocidad sin necesidad de competir en moto. A día de hoy, su nombre sigue asociado al automovilismo y a proyectos deportivos de alto nivel.

En paralelo, el gran motor económico de Rossi sigue siendo VR46, la marca que ha convertido su apellido en una firma reconocible dentro y fuera del paddock.

Esa estructura engloba merchandising, gestión de imagen, proyectos deportivos y la famosa VR46 Riders Academy, que ha formado a una generación de pilotos italianos. También su equipo en MotoGP ha crecido hasta convertirse en una estructura consolidada y con ambición de pelear en la zona alta de la parrilla.

Negocios diversificados

Su faceta empresarial no se limita a las carreras. Su entorno incluye negocios vinculados a restauración, inmobiliaria y otros activos ligados a su identidad en Tavullia, donde mantiene su centro de operaciones personal y deportivo.

En 2022, su holding de empresas llegó a facturar 38,5 millones de euros, una cifra que refleja la potencia comercial de su marca, aunque también con gastos elevados.

La parte más visible del cambio está en su vida personal. Rossi comparte su día a día con Francesca Sofia Novello y sus hijas, y la paternidad ha transformado sus horarios y prioridades.

Él mismo ha bromeado en entrevistas sobre despertarse temprano para atender a sus hijas, llevarlas al colegio y organizar su jornada entre la familia, la oficina y el entrenamiento. Esa nueva rutina ha hecho que su vida sea más casera y previsible, lejos de la intensidad de la competición semanal.

Aun así, Rossi no ha perdido su esencia competitiva. Sigue entrenando, sigue apareciendo en eventos del motor y sigue vinculando su nombre a proyectos que mezclan negocio y pasión. En resumen, el legendario "Doctor" no ha desaparecido: simplemente ha cambiado de escenario, y en él sigue ganando, ahora con una marca propia, con coches y con una vida familiar más ordenada.