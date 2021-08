Accidente de Pedrosa en su vuelta a MotoGP: su moto, en llamas tras un choque con la de Salvadori

El Gran Premio de Estiria no pudo comenzar de peor manera para Dani Pedrosa. El veterano piloto español regresaba a un circuito y en la tercera vuelta tuvo que decir adiós. Pedrosa, subido a su KTM, tomó mal una curva y cayó al suelo. La moto se desplazó algunos metros y Salvadori no pudo esquivarla, por lo que acabó impactando con ella. La moto de Pedrosa quedó en llamas y la carrera tuvo que pararse.

Pese al impacto de las imágenes, ninguno de los pilotos quedó en estado grave. Dani Pedrosa pudo levantarse por su propio pie y Salvadori fue trasladado en camilla fuera del circuito. Desde su equipo confirmaron que, pese a no tener noticias precisas de su estado, no corría ningún riesgo. Estaba bien, consciente y a la espera del parte médico definitivo. No podía volver al circuito, pero el susto ya había pasado.

El momento del impacto obligó a sacar la bandera roja. Apenas se habían corrido tres vueltas cuando en la tercera curva se produjo el impacto. Pedrosa perdió el control de la moto y se fue al suelo. La realiazión no consiguió captar el momento justo del golpe de Salvadori, pero por lo que se ha podido observar a través de algunas cámaras, la moto de Pedrosa va al suelo, el piloto español también y esta se desplaza algunos metros. Algunos pilotos consiguen pasarla sin mayor problema, pero Salvadori no tiene tal suerte.

🚩 ¡BANDERA ROJA! ¡Tremendo incendio de la moto de Lorenzo Savadori tras un incidente con Pedrosa! 🔥😱



¡QUÉ IMÁGENES! #StyrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/uAl6bOyEeS — DAZN España (@DAZN_ES) August 8, 2021

Nada más impactar, la moto de Pedrosa empezó a estar envuelta en llamas. La dirección de carrera sacó bandera roja y paró la carrera. Pedrosa pudo moverse por su propio pie, mientras que Salvadori necesitó de la ayuda de los servicios médicos del circuito. Fue entonces cuando comenzó la extinción de ese incendió y la limpieza del asfalto. Un proceso que ralentizó notablemente la jornada, pues los operarios primero tuvieron que limpiar el combustible y posteriormente debían esperar a que se secara.

Además, la organización reestructuró la carrera y la dejó en 27 vueltas con una salida rápida, con vuelta de calentamiento previa, tras el susto de Pedrosa y Salvadori.

La vuelta de Dani

Pedrosa, que se retiró en 2018, destacó sus ganas de volver aunque fuera con cierta brevedad. "Ha pasado mucho tiempo desde mi última carrera y, por supuesto, la mentalidad para un GP es muy diferente a una prueba. Mi objetivo para el GP es intentar probar las cosas que tenemos en la moto en una situación de carrera", indicó cuando se anunció su regreso.

"Es difícil hablar de mis expectativas después de tanto tiempo alejado de la competencia. Puede que todo encaje en una mentalidad de carrera o puede que no, pero intentaremos disfrutar el fin de semana tanto como podamos", reconoció Dani Pedrosa. Pese a la expectación, su vuelta no se ha producido de la mejor manera.

[Más información - La despedida de Valentino Rossi: "Voy a cambiar las motos por los coches"]

Sigue los temas que te interesan