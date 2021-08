Marc Márquez: "Ganar una carrera sí es importante, pero no nos va a cambiar la vida"

El Gran Premio de Estiria se celebra este domingo y el piloto que saldrá desde la pole es Jorge Martín. Mientras que Marc Márquez ocupará el octavo lugar de la parrilla de salida. Durante la carrera puede haber lluvia y eso es algo que beneficiaría al de Cervera. Todo ello en una semana en la que el Mundial de MotoGP ha estado marcado por el anuncio de la retirada de Valentino Rossi.

Manera de pilotar diferente

"Donde hay más diferencia es en las curvas 2 y 3. Intento optimizar el esfuerzo físico. Si tú vas con la moto recta, no estás haciendo esfuerzo con los brazos. Hace dos años, hacía esas líneas, que quizá son un pelín mejores, que quizá para una vuelta me sirven, pero para toda la carrera no lo aguanto. Porque cuando estás haciendo el abanico este, estás haciendo fuerza con los brazos y se me carga. Lo que hago es hacer la fuerza justa y necesaria para ir rápido y que pueda ir constante. Por eso voy recto hacia la 2. Ahí corto más gas que los otros y en la reacción en la 3 voy recto también para no tener ningún movimiento raro porque en cuanto lo tengo, el cuerpo se me va de delante y no puedo controlarlo del todo bien. Es un poco lo que me ha pasado en la clasificación. He intentado buscar un poco más, no he podido, iba largo, lo he intentado igualmente, porque era la última vuelta... ya en Assen lo hice y lo estoy haciendo en las últimas carreras para optimizar fuerzas. Utilizar unos puntos necesarios".

Marc Márquez celebra su triunfo en Alemania Reuters

¿Lluvia o seco?

"Si buscáramos un resultado espontáneo, pediríamos que lloviera, pero no estamos buscando eso. Ganar una carrera sí es importante, pero no nos va a cambiar la vida. Ya lo he hecho este año. Ya me quité un peso de encima. Ahora toca trabajar de cara al futuro y para trabajar necesitamos carreras en seco para dar vueltas, para preparar. Así, también, físicamente, me exijo más. Sí, entreno en casa, pero la MotoGP es la MotoGP. Espero que sea en seco y si es en agua, como siempre digo: hay más posibilidades de todo, de ganar y de caer".

Pole imposible

"No se podía hacer la pole, pero se podía hacer mejor de lo que he hecho hoy. La moto estaba para hacer mejor que un octavo. Con el primer neumático no me encontraba bien y no he podido ir rápido, pero con el segundo, me encontraba bien. He hecho una vuelta para acabar, para posicionarme y en la que venía empujando, que era la última, he frenado demasiado tarde. En vez de abortar la vuelta, lo he intentado porque sabía que era la última y me he caído. Era la curva más lenta y me dije: 'Será mucho que pase algo'. Pero se podía estar en segunda línea bien. No he podido exprimir. No he hecho mi mejor clasificación".

¿Puede que se aplace la carrera?

"Si hay tormentas, es posible correr. Es peligroso. Hay colinas y eso hace que pasen regueros de agua, ríos, que provocan el 'acquaplanning' y se convierte en muy peligroso. Pero si hay una lluvia aceptable, se puede correr".

