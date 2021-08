Marc Márquez y la marcha de Rossi: "Coger el relevo de Valentino son palabras mayores"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) aseguró sobre la retirada al final de la temporada del italiano Valentino Rossi que no se siente "con la responsabilidad de relevarlo, porque cada uno tiene su estilo, su época, sus momentos".

"Por mi parte, yo daré el ciento por ciento en la pista y seré el piloto con más títulos de MotoGP en la misma, lo que es importante, pero a nivel mediático y de arrastrar gente no depende de ti, eso depende del aficionado", aclara Márquez.

"Cada uno tiene un carisma y una personalidad diferente y no se puede forzar nada ya que con tanta televisión como hay aquí, siempre sale el verdadero tú y no se puede emular a nadie, sino que tienes que ser tú mismo, como he hecho hasta ahora. Debo seguir siendo Marc y dar espectáculo en la pista, que es por lo que corro y coger el relevo de Valentino son palabras mayores", insiste el piloto de Repsol Honda.

Marc Márquez rodando en el circuito de Assen Reuters

Y, enseguida, recuerda que "antes estaban Lorenzo, Pedrosa, Stoner, Rossi, que es el que más ha durado y el que más ha arrastrado pero, cuando los pilotos van cogiendo años en las categorías y van ganando, cogen más peso".

Y ensalzó que en el futuro "puede suceder con Quartararo o con Mir, que es el vigente campeón, y esto no lo escojo yo, pero también tengo que hacer que el deporte crezca y que cada vez nos vean más aficionados".

Sobre Rossi insiste en que "nos deja una parte importante en el mundo MotoGP, pero por suerte seguirá involucrado en el motociclismo, porque arrastra mucha gente y tendrá equipo en el paddock, subiendo jóvenes talentos, lo que es importante".

"Como todos sabéis, nuestra relación no es la mejor y cada uno va por su lado, pero no tengo ningún problema en reconocer que su carrera deportiva es única y de leyenda y que ha hecho cosas muy buenas en pista e incluso mejores fuera de ella", afirma Márquez.

"Todos hemos aprendido mucho de él y el motociclismo le tiene que estar agradecido porque nos seguirá enseñando cosas, pero hay que felicitarlo porque es un deportista que ha tenido una carrera única y excepcional", incidió el piloto de Repsol.

Segunda mitad del curso

En lo estrictamente deportivo Marc Márquez reconoció que "pensaba que el saltito que podía dar sería más grande, pero honestamente, en el primer libre ya he notado algunas molestias y está claro que para seguir evolucionando, tengo que estar encima de una MotoGP".

"Puedo hacer 'flat track', motocross, CBR -moto de calle- o mil historias en el gimnasio, pero hasta que no te subes a la MotoGP no haces los mismos movimientos y hay músculos con los que me he encontrado mejor en Países Bajos que hoy y por eso digo que pensaba tener un paso más", explica Márquez.

"No ha sido así y es un golpe, pero tenemos que dar vueltas y tener paciencia si bien aún así no iba lento, sino con un nivel aceptable, pero no es el que busco por lo que hay que seguir trabajando para entender qué está pasando", aclara.

"Ya me avisaron que no esperara más, pero siempre lo hago porque soy optimista, pero me he encontrado muy mal en la primera salida y luego mejor, lo que es un punto a sumar", reconoce Marc Márquez.

